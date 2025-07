ULTIM’ORA – Corpo senza vita trovato sulla spiaggia di Rimini

Questa mattina, sulla spiaggia di Rimini, nella zona sud di Bellariva, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 59 anni. Il cadavere si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva, nei pressi del bagno 95, vicino alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria. La segnalazione è stata effettuata alle 5:40, attivando immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.





Sul luogo della tragedia sono intervenuti i marinai della Guardia Costiera, impegnati nell’operazione Mare Sicuro, con una pattuglia a terra e un battello veloce. Presenti anche i Carabinieri e la Capitaneria di Porto. Dopo aver recuperato il corpo dall’acqua e portato a riva, le autorità hanno effettuato i primi accertamenti sul cadavere.

L’ispezione preliminare non ha rilevato segni evidenti di traumi o violenze, portando gli investigatori a escludere, almeno per il momento, la possibilità che il decesso sia legato a un’aggressione o ad altre responsabilità esterne. L’ipotesi più probabile è che si tratti di una morte naturale, forse causata da un malore improvviso che ha colpito l’uomo mentre si trovava da solo.

Secondo quanto ricostruito, è possibile che il 59enne fosse uscito per una nuotata nelle prime ore del mattino o per una passeggiata lungo la battigia. Tuttavia, un malore improvviso potrebbe avergli impedito di chiedere aiuto, portandolo alla morte prima che qualcuno potesse intervenire. Il corpo è stato scoperto quando ormai era troppo tardi per prestare soccorso.

L’uomo, originario della provincia di Ravenna, è stato identificato grazie ai documenti personali che aveva con sé al momento del ritrovamento. Le autorità hanno già avvisato i familiari del decesso. La sua identità non è stata resa nota per rispetto della privacy e della sensibilità dei parenti.

Il magistrato incaricato ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia senza disporre l’autopsia, ritenendo non necessario procedere con ulteriori esami. La salma è stata temporaneamente trasferita all’obitorio di Rimini, in attesa delle disposizioni per i funerali.

Questo episodio si aggiunge a un altro recente ritrovamento avvenuto nel fiume Po, a Torino, dove è stato scoperto un corpo in avanzato stato di decomposizione. Anche in quel caso le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze del decesso.