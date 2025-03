Un anno dopo la morte del figlio, una donna scopre la tomba della nuora nel cimitero

Brenda è sconvolta quando, un anno dopo la morte del figlio, la moglie del defunto nega di conoscerla e rimane sbalordita quando, durante una visita alla tomba di suo figlio, si accorge che la tomba della nuora si trova accanto. Cerca delle risposte dal migliore amico di suo figlio, ma il suo comportamento sospetto la spinge a risolvere il mistero da sola.





Cristoforo aveva solo 27 anni quando morì in un tragico incidente, lasciando sua madre, Brenda, a dover affrontare un abisso di dolore senza fine. Il suo mondo fu avvolto nell’oscurità dopo la sua morte, e la sua salute ne risentì profondamente.

Ora, dopo un anno trascorso in una clinica, Brenda aveva percorso centinaia di chilometri per visitare la tomba di suo figlio. Con il peso di un dolore che nessuna parola poteva esprimere, scese alla stazione della città dove Cristoforo aveva vissuto, era morto e ora riposava.

Appena uscita dalla stazione, vide una figura familiare tra la folla: sua nuora, Carla. Brenda aveva pianificato di incontrarla dopo aver visitato il cimitero e ora si affrettò a raggiungerla per sorprenderla.

“Carla! Carla? Aspetta un attimo!” Le strinse la spalla da dietro.

“Non sono Carla. Mi confondi, signora!” La giovane donna allontanò con disprezzo la mano di Brenda e si affrettò a scappare.

“Com’è possibile?” pensò Brenda, confusa. “I suoi occhi… i suoi capelli… è lei, è proprio Carla!”

Tuttavia, la donna sparì nella folla. Brenda prese un taxi fuori dalla stazione e si diresse verso il cimitero. Durante il viaggio, la strana scena non smetteva di turbarla.

“Signora… siamo arrivati,” disse il tassista, interrompendo i suoi pensieri.

Il silenzio era spettrale mentre Brenda cercava la tomba di Cristoforo. Un’ondata di emozioni la travolse quando la trovò. Scoppió in lacrime mentre accarezzava la lapide di Cristoforo.

Il suo sgomento aumentò quando lo sguardo si posò sulla tomba accanto.

L’epitaffio inciso sulla pietra tombale la sconvolse.

“In memoria di Carla S.”

8 gennaio 1995 – 3 dicembre 2020

Per sempre amata, per sempre rimpianta.

Riposa in pace.

“Oh mio Dio… Carla è morta la settimana scorsa e nessuno me l’ha detto?” mormorò Brenda, incapace di credere ai suoi occhi.

Una domanda angosciosa emerse nella sua mente: “Se Carla è morta, chi era la ragazza alla stazione?”

Si riprese dal suo stupore quando sentì qualcuno che rastrellava le foglie secche. Il giardiniere del cimitero lavorava nei dintorni. Brenda si avvicinò a lui e gli chiese se poteva darle informazioni sul funerale di Carla.

L’uomo accese una sigaretta e sospirò, facendo uscire un soffio di fumo nell’aria. “Il funerale è stato la settimana scorsa. È stato strano… Non c’erano parenti, solo gli operatori funebri. Hanno portato la bara, l’hanno sepolta, eretto una semplice lapide e se ne sono andati. Non è stato nemmeno un vero funerale.”

“Qualcuno ha visitato la sua tomba dopo?” chiese Brenda, preoccupata.

“Non che ne sappia, signora,” rispose. “Lavoro qui tutto il giorno e vivo sui terreni. Tengo d’occhio il cimitero e non ho visto nessuno andare a trovare quella tomba.”

“Grazie,” disse Brenda, voltandosi. Nulla sembrava avere senso.

Curiosa di risolvere il mistero che circondava sua nuora e la sua morte, Brenda decise di incontrare Luca, il migliore amico e socio in affari di Cristoforo.

Luca rimase sorpreso nel vedere la madre del suo migliore amico sulla sua porta, sorridendogli. La invitò dentro, ma Brenda percepì immediatamente una strana inquietudine in lui.

Quando entrò, notò dei bagagli nel soggiorno e chiese a Luca dei suoi piani di viaggio.

“Sto lasciando questo stato, signora Sutton. È stato un anno difficile dopo la morte di Cristoforo,” disse Luca, con una tristezza e preoccupazione evidenti sul suo viso. “L’azienda è fallita, quindi ho deciso di trasferirmi lontano da tutto questo disastro.”

“Com’è possibile che l’azienda sia fallita, Luca?” chiese Brenda, alzando un sopracciglio.

“Cos’è successo? Ho visto la tomba di Carla vicino a quella di mio figlio. Nessuno mi ha detto che è morta! Dimmi, cos’è successo a mia nuora? Come è morta?”

“Signora Sutton, non volevo disturbarla. Dopo la morte di Cristoforo, era così distrutta e addolorata. Quando ho saputo che sarebbe stata in ospedale per un anno, temevo che la sua salute peggiorasse se avesse saputo della crisi finanziaria dell’azienda e di ciò che ha fatto Carla,” spiegò Luca, facendo crescere ancora di più l’angoscia di Brenda.

“Cosa ha fatto Carla, Luca?” chiese Brenda. “Voglio sapere tutto.”

Luca fece un respiro profondo. “Beh, Carla ha ereditato l’azienda dopo la morte di Cristoforo, ma ha rifiutato di occuparsene perché non sapeva nulla di affari. Così, d’accordo con lei, sono subentrato io per gestirla, visto che ero già il socio di Cristoforo.”

“Onestamente, l’azienda è andata in rovina dopo la morte di tuo figlio. Eravamo sull’orlo della bancarotta quando Carla ha suggerito di trovare investitori e di fare un prestito per risollevare la situazione,” spiegò Luca.

“Ma… mi hai detto che Carla aveva rifiutato di occuparsi degli affari,” disse Brenda, facendo crescere i suoi sospetti.

“Sì, ma eravamo tutti disperati. Così abbiamo accettato la sua proposta. Ma solo una settimana fa, Carla ha prelevato i cinque milioni di dollari del prestito e è scappata. La polizia l’ha cercata.”

“Oh, mio Dio! Carla ha rubato i soldi del prestito?” esclamò Brenda, incredula. “Era impossibile credere che la moglie di suo figlio avesse distrutto il lavoro che lui aveva costruito dopo la sua morte.”

“Non ci aspettavamo un tradimento simile da parte sua,” aggiunse Luca. “La polizia ha trovato una macchina bruciata schiantata contro una scogliera. Era la macchina di Carla. Ha avuto un incidente mortale e è morta sul colpo.”

“Ma… Come è possibile?” esclamò Brenda.

“La polizia ha recuperato il corpo di una donna completamente bruciato con il suo pendente d’oro con la lettera ‘C’. C’erano banconote da cento dollari carbonizzate. Tutto il resto è stato incenerito… Il caso è stato chiuso come un incidente.”

“Gesù… Carla ha rovinato tutto,” disse Brenda. “Ma aspetta… come è possibile che l’azienda sia fallita dopo la morte di Cristoforo?”

“Capisco la tua frustrazione, signora Sutton,” disse Luca. “Ma le circostanze sono precipitate. Carla ha pagato un caro prezzo per le sue azioni, ma il suo funerale è stato dignitoso. Molti hanno partecipato e tutti hanno pianto per la sua tragica morte… nonostante quello che aveva fatto.”

“Il funerale di Carla??” Brenda si fece sospettosa. Il giardiniere del cimitero le aveva detto che nessuno aveva partecipato al funerale di Carla. C’era qualcosa di profondamente strano. Luca, con la sua ansia e il suo comportamento inquietante, accresceva ulteriormente i suoi dubbi.

“Quando è il tuo volo, Luca?” chiese Brenda.

“Domattina presto… alle 6,” rispose.

“Posso restare qui per la notte?” chiese Brenda, con un piano che stava maturando nella sua mente. “Non mi sento sicura di affittare una stanza d’albergo in una città sconosciuta.”

Luca rifletté per un po’, ma alla fine acconsentì e la accompagnò alla stanza degli ospiti. Brenda spense le luci ma non dormì. Aspettava solo che le luci della sua camera da letto si spegnessero, così da poter cercare indizi per collegare i puntini.

Una volta che Luca si addormentò, Brenda si diresse nel soggiorno e rovistò tra i suoi bagagli. Le sue mani tremavano di ansia e paura. Cosa sarebbe successo se Luca si fosse svegliato e l’avesse sorpresa? Ma Brenda era determinata a scoprire la verità.

La ricerca di Brenda la portò al suo incubo peggiore quando trovò due passaporti falsi nascosti in un compartimento segreto. Uno conteneva la fotografia della sua “defunta” nuora, Carla, ma con un nome diverso.

“Sarah? Chi credi di ingannare, Carla?” mormorò Brenda.

“John?” Il volto di Brenda si contorse per il sospetto quando vide la fotografia di Luca sotto un nome diverso. “Cosa sta succedendo qui? Sono coinvolti in qualcosa di più grande, qualcosa che non riesco nemmeno a immaginare?”

Poi trovò due biglietti aerei per Londra, prenotati con nomi falsi. Un senso strano le si insinuò nello stomaco.

Luca e la sua complice, Sarah, che in realtà era Carla, stavano tramando qualcosa di davvero sporco. Doveva fare qualcosa.

Rimise in ordine i bagagli e corse alla farmacia all’angolo. Pochi minuti dopo, tornò a casa di Luca con delle pastiglie per dormire.

Brenda stava già preparando la colazione quando Luca si precipitò giù dalle scale alle 5 del mattino.

“Buongiorno, Luca! Fai colazione prima di partire!” sorrise caldamente Brenda. “Ecco il tuo succo d’arancia.”

“Grazie, signora Sutton, è davvero gentile da parte sua.” Luca bevve dal bicchiere che Brenda gli porse. “Ha un sapore… ehm… buono….”

Circa venti minuti dopo, Luca si addormentò sul divano, proprio come Brenda aveva sperato. Carla non poteva partire senza passaporto e biglietti aerei, quindi ora, Brenda doveva solo aspettare che lei la chiamasse o mandasse un messaggio.

“Cosa ci sta mettendo così tanto?” mormorò Brenda sottovoce, guardando l’orologio.

Improvvisamente, il telefono di Luca squillò, interrompendo il silenzio della stanza. Il nome del chiamante, “Sarah”, apparve sullo schermo. Ma Brenda non rispose. Alla fine, arrivò un messaggio.

“Vieni… ti aspetto… CARLA!”

Brenda sorrise malignamente mentre si nascondeva dietro la porta d’ingresso. Circa 30 minuti dopo, guardò attraverso lo spioncino e vide un taxi fermarsi fuori. Presto chiamò la polizia.

La porta si aprì, e Carla entrò. Brenda non riusciva a credere ai suoi occhi quando vide il suo volto. La sua nuora era viva!

“Luca! Stai scherzando?” Carla urlò al Luca che giaceva incosciente sul divano. Fu allora che una voce familiare parlò dietro di lei.

“STAI CERCANDO QUALCUNO, CARLA?” disse Brenda, colpendo la testa di Carla con un vaso.

Carla crollò a terra, svenuta. Poco dopo, Brenda sentì le sirene della polizia e corse fuori. Spiegò la situazione agli agenti e mostrò loro i passaporti falsi e i biglietti aerei. Luca e Carla furono portati in ospedale e poi trasferiti in stazione di polizia per l’interrogatorio.

Luca rifiutò di confessare i suoi crimini, ma Carla si fece avanti quando scoprì che la sua pena sarebbe stata ridotta se avesse confessato la verità.

“Abbiamo corrotto un impiegato del cimitero e rubato il corpo di una donna senza fissa dimora. L’abbiamo messa al posto di guida nella mia auto e l’abbiamo incendiata… Poi abbiamo spinto l’auto, facendola precipitare dalla scogliera per far sembrare che fosse un incidente.”

“E i soldi che hai rubato?” chiese l’investigatore guardando negli occhi Carla.

“I cinque milioni sono stati trasferiti nei nostri nuovi conti bancari… pensavamo di aver coperto tutto… i passaporti, i conti bancari, i biglietti aerei… pensavamo di farla franca. Ma…” Carla si fermò, scoppiando a piangere, nascondendo la testa tra le mani, incatenata.