Un autobus turistico diretto a New York dalle Cascate del Niagara si è ribaltato sulla Interstate 90 a Pembroke: morti e numerosi feriti, tra cui bambini e stranieri





Gravissimo incidente stradale nello Stato di New York, lungo la Interstate 90, all’altezza di Pembroke, a circa 40 chilometri da Buffalo. Nel primo pomeriggio di oggi, un autobus turistico che riportava a New York City un gruppo di viaggiatori di ritorno da una gita alle celebri Cascate del Niagara, si è ribaltato dopo essersi scontrato con un camion. A bordo c’erano oltre 50 passeggeri, tra cui diversi bambini e turisti provenienti da Cina, India e Filippine. Il bilancio provvisorio parla di vittime e numerosi feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni.





Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, il pullman avrebbe improvvisamente perso il controllo per cause ancora da chiarire. Dopo l’urto, il mezzo è uscito di carreggiata e si è rovesciato, provocando gravi conseguenze per i passeggeri. Alcuni di loro sono rimasti intrappolati tra le lamiere, mentre altri sono stati sbalzati all’esterno a causa della violenza dell’impatto.

Il portavoce della polizia statale, James O’Callaghan, ha descritto una scena drammatica: “Molti interventi sono ancora in corso”, ha spiegato, sottolineando come le operazioni di soccorso si siano protratte per ore. Sul luogo sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco, ambulanze e unità specializzate, mentre un tratto dell’autostrada è stato chiuso per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.

La complessità della situazione ha richiesto anche la presenza di interpreti, per facilitare la comunicazione con i passeggeri stranieri e consentire una gestione più rapida dell’assistenza sanitaria e delle procedure di identificazione. La polizia ha infatti confermato che sul mezzo viaggiavano gruppi di turisti di diverse nazionalità, rendendo necessario un supporto linguistico immediato.

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha espresso cordoglio e vicinanza alle vittime. In un messaggio pubblicato su X ha scritto: “Sono stata informata del tragico incidente del pullman turistico. Il mio team si sta coordinando strettamente con la Polizia di New York e con le autorità locali che stanno lavorando per salvare e fornire assistenza a tutti i soggetti coinvolti.”

Al momento, le indagini restano aperte e non viene esclusa alcuna ipotesi: tra le possibili cause si valutano un guasto meccanico, un malfunzionamento ai freni, un malore dell’autista o le condizioni del traffico e della strada. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze dei sopravvissuti e conducendo i rilievi tecnici sul veicolo per stabilire l’esatta dinamica.

La Interstate 90, dove si è verificato l’incidente, è una delle arterie principali che collegano il confine canadese con la città di New York e registra quotidianamente un alto volume di traffico, soprattutto turistico. Il tratto interessato è stato riaperto soltanto in parte dopo diverse ore di interruzione.

La scena dell’incidente ha scosso profondamente non solo i sopravvissuti, ma anche i soccorritori, che hanno dovuto affrontare un intervento particolarmente complesso. Le operazioni di estrazione dalle lamiere sono state rese difficili dalla posizione del mezzo ribaltato e dall’elevato numero di passeggeri coinvolti.

Secondo Associated Press, il bilancio definitivo potrebbe aggravarsi nelle prossime ore, mentre i feriti più gravi sono stati trasferiti in diversi ospedali dell’area di Buffalo e Rochester. Alcuni bambini risultano tra i pazienti ricoverati, anche se le loro condizioni non sono state rese pubbliche nei dettagli.



