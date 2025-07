Un bambino di 4 anni a Bondeno si allontana da casa mentre la madre fa la doccia. Grazie all’intervento di una passante e dei carabinieri, il piccolo è stato riportato sano e salvo

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia si è verificato a Bondeno, comune della provincia di Ferrara, durante una calda serata estiva. Sabato 5 luglio, una giovane madre ha vissuto momenti di panico quando ha scoperto che il suo bambino di appena quattro anni si era allontanato da casa senza che lei se ne accorgesse. La donna, approfittando di un momento di tranquillità, si era chiusa in bagno per fare una doccia, mentre il figlio giocava in casa. Al termine, però, la situazione è apparsa subito anomala: la casa era silenziosa e il piccolo non rispondeva ai suoi richiami.





Dopo una rapida verifica degli ambienti domestici, la madre ha notato che una finestra al piano terra era aperta. Secondo la ricostruzione effettuata dalle autorità, il bambino avrebbe scavalcato il davanzale per uscire e dirigersi verso un luogo a lui familiare: il supermercato della zona, dove i genitori gli comprano spesso la merenda. Un gesto istintivo e pericoloso che ha messo in allarme la donna.

Nel frattempo, a pochi metri dalla casa del bambino, una seconda giovane madre residente nel quartiere ha notato qualcosa di insolito. La donna, moglie di un carabiniere, si è accorta della presenza di un bambino piccolo che camminava da solo lungo la strada. Il piccolo sembrava tranquillo, ma l’assenza di un adulto accanto ha immediatamente destato i suoi sospetti. L’istinto materno l’ha spinta ad avvicinarsi per verificare la situazione. Dopo aver fermato il bambino e constatato che era solo, ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto il luogo indicato dalla donna. Dopo aver verificato l’identità del piccolo e ricostruito brevemente quanto accaduto, lo hanno accompagnato a casa, dove la madre, visibilmente scossa dall’accaduto, ha potuto riabbracciare suo figlio. L’intervento tempestivo della passante e delle autorità ha permesso di risolvere la situazione nel giro di pochi minuti, evitando conseguenze più gravi.

L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, evidenziando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza della donna che ha notato il bambino e il rapido intervento dei carabinieri hanno giocato un ruolo fondamentale nel garantire un lieto fine alla vicenda.

Nonostante lo spavento iniziale, la madre del piccolo ha potuto tirare un sospiro di sollievo. L’accaduto rappresenta un monito per tutti i genitori: anche pochi minuti di distrazione possono portare a situazioni imprevedibili. La sicurezza dei bambini richiede attenzione costante, soprattutto in contesti domestici che possono sembrare sicuri.