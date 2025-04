Un bambino di dieci anni, Dakota Levi Stevens, è morto dopo essere stato schiacciato dalla madre adottiva, che ora affronta accuse di omicidio colposo.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Berrien County, Michigan, dopo la morte di un bambino di soli dieci anni, Dakota Levi Stevens. Il piccolo, che era stato affidato alla sua nuova famiglia da appena un mese, ha perso la vita in circostanze strazianti, che sollevano interrogativi sulla sicurezza dei bambini in affido.





Secondo le informazioni disponibili, il giorno della sua morte, Dakota era fuggito da casa sua per poi essere trovato dai vicini. Tuttavia, al ritorno nella sua abitazione, ha iniziato a comportarsi in modo irrequieto, lanciandosi a terra e facendo capricci. In risposta al suo comportamento, la madre adottiva, Jennifer Lee Wilson, 48 anni, ha reagito in un modo che ha lasciato tutti senza parole: si è seduta su di lui.

Non si è trattato di un gesto fugace. Wilson ha premuto il suo peso, che supera i 150 kg, su Dakota, che pesava solo 40 kg, per circa cinque lunghi minuti. Questo atto è avvenuto mentre era al telefono con il suo assistente sociale. Nonostante le urla del bambino, Wilson ha continuato a mantenere la sua posizione. Solo dopo aver notato che le palpebre di Dakota erano diventate pallide, si è resa conto della gravità della situazione.

Un altro bambino presente in casa ha immediatamente allertato i servizi di emergenza, ma quando i soccorritori sono giunti sul posto, era già troppo tardi. Dakota è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato messo in rianimazione, ma purtroppo è deceduto due giorni dopo, il 25 aprile 2024.

L’autopsia ha rivelato dettagli agghiaccianti: Dakota aveva subito gravi lesioni interne, tra cui danni agli organi e emorragie al fegato e ai polmoni. La causa della morte è stata ufficialmente attribuita a asfissia meccanica, evidenziando che il bambino era stato schiacciato.

Questo caso ha suscitato indignazione e preoccupazione in tutto il paese. È emerso che, poco prima dell’incidente, Dakota si era recato a casa di una vicina, implorando di essere adottato. Secondo i documenti del tribunale, il bambino aveva riferito che i suoi genitori biologici lo avevano picchiato in faccia.

In un’interrogazione successiva, Wilson ha dichiarato alla polizia che, nel tentativo di fermare Dakota dalla fuga, non era certa se lo avesse placcato o se fossero semplicemente caduti. Ha affermato che la sua intenzione era solo quella di tenerlo a terra.

A ottobre, Wilson si è dichiarata colpevole di omicidio colposo. La sentenza è stata emessa nel gennaio 2025, con la condanna a sei anni di carcere, di cui uno da scontare in libertà vigilata. Questo esito ha sollevato ulteriori discussioni sulla supervisione e la sicurezza dei bambini in affidamento, un tema di crescente importanza nella società attuale.

Dakota era stato affidato a Wilson solo un mese prima della sua morte, dal Dipartimento dei servizi per l’infanzia. Prima della tragedia, Wilson aveva altri bambini in affido nella sua casa, ma dopo l’incidente, le autorità hanno deciso di allontanare gli altri minori per garantire la loro sicurezza.

Nel necrologio di Dakota, è stato descritto come un bambino che “amava la vita all’aria aperta” e che era sempre “fedele a se stesso”. La sua morte ha messo in luce le vulnerabilità del sistema di affidamento e la necessità di un’adeguata protezione per i bambini in situazioni simili.

La storia di Dakota Levi Stevens è un triste promemoria della responsabilità che comporta la cura dei minori e della necessità di garantire che ogni bambino riceva l’amore e la protezione di cui ha diritto. Mentre Jennifer Lee Wilson affronta le conseguenze delle sue azioni, la comunità e il sistema di assistenza sociale devono riflettere su come migliorare la sicurezza e il benessere dei bambini in affidamento, affinché tragedie simili non si ripetano mai più.