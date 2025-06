Un gazebo, scagliato dal vento, è finito sui bagnanti. Un uomo ha recuperato la moglie dal fondo della piscina: una donna di 44 anni è grave

Un gazebo, scagliato da una raffica di vento, si è abbattuto su un gruppo di bagnanti in un resort, causando gravi ferite a una donna di 44 anni. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di domenica 29 giugno a Pulsano, in provincia di Taranto. La donna è stata colpita dalla struttura e ha riportato la frattura di due vertebre cervicali, alcune costole e la perforazione di un polmone. A recuperarla in acqua è stato il marito, anch’egli ferito, insieme al figlio di quasi 3 anni. Altri ospiti, tra cui alcuni bambini, sono rimasti coinvolti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.





La donna è stata soccorsa dal servizio sanitario regionale e trasportata in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe gridato per il dolore causato dall’impatto, avrebbe perso i sensi ed è caduta in acqua. È stato il marito a riportarla a galla.

“Mia moglie è stata colpita alla testa, mio figlio a una gamba”, ha riferito l’uomo. “Altre persone, tra cui un’altra signora e alcuni bambini, sono rimaste ferite, ma nessuno in condizioni gravi come lei. Io sono quello che se l’è cavata meglio: ho solo una frattura composta al polso e un grosso ematoma sulla schiena, probabilmente con una contusione”.

I medici, vista la gravità delle condizioni della donna, hanno deciso di sottoporla a un delicato intervento chirurgico, come ha spiegato il marito: “Siamo in attesa di notizie e speriamo per il meglio, anche se per ora hanno escluso il rischio di paralisi”.

Subito dopo l’allerta, sul posto si sono recati gli uomini dell’Arma dei Carabinieri per tentare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità nella gestione dell’area piscina del resort.