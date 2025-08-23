Un giovane di 31 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso





Nella serata di venerdì 22 agosto, un tragico evento ha scosso la comunità di San Michele Salentino, un piccolo centro situato in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 31 anni, impiegato come macellaio in un supermercato della zona, è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione. La scoperta è avvenuta dopo che la madre, preoccupata per il mancato riscontro alle sue chiamate, ha contattato i carabinieri chiedendo loro di verificare le condizioni del figlio.





Secondo quanto ricostruito, la donna aveva cercato di mettersi in contatto con il giovane per diverse ore, ma non ricevendo risposta ha deciso di allertare il numero 112. Gli agenti del nucleo radiomobile della locale compagnia si sono immediatamente recati presso l’abitazione del ragazzo. Dopo aver bussato ripetutamente senza ottenere alcun segnale dall’interno, i militari hanno deciso di forzare la porta d’ingresso.

Una volta entrati, gli agenti hanno trovato il corpo del 31enne ormai privo di vita. Sul cadavere non sono stati rilevati segni evidenti di violenza, ma la procura della Repubblica ha comunque deciso di aprire un fascicolo d’indagine per approfondire le circostanze della morte. Il sostituto procuratore di turno ha disposto il sequestro dell’abitazione e l’esecuzione dell’autopsia sul corpo, al fine di determinare con precisione la causa del decesso.

Un dettaglio rilevante per le indagini è il fatto che la porta dell’appartamento fosse chiusa regolarmente al momento dell’arrivo dei carabinieri. Inoltre, il pubblico ministero ha richiesto l’analisi delle riprese registrate da una telecamera posta all’esterno dell’abitazione. Questo materiale potrebbe fornire elementi utili per ricostruire gli ultimi momenti del giovane e chiarire se vi siano stati movimenti sospetti nei pressi della casa.

L’incarico per l’autopsia sarà conferito nelle prossime ore e verranno effettuati ulteriori accertamenti tecnici per approfondire ogni possibile pista investigativa. La comunità di San Michele Salentino si è stretta attorno alla famiglia del giovane, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

Il ragazzo, descritto da chi lo conosceva come una persona tranquilla e dedita al lavoro, era molto apprezzato dai colleghi e dai clienti del supermercato dove prestava servizio. La notizia della sua scomparsa ha generato sgomento tra i residenti del paese, che ora attendono con ansia gli sviluppi delle indagini.

Gli investigatori stanno lavorando a stretto contatto con il pubblico ministero per raccogliere ogni elemento utile alla comprensione dei fatti. Al momento non sono state escluse ipotesi, e si attendono i risultati degli esami autoptici per fare maggiore chiarezza. La madre del giovane, visibilmente provata dalla tragedia, ha collaborato con gli inquirenti fornendo tutte le informazioni necessarie.



