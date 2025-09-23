Un giovane eroe di 12 anni si tuffa nel fiume per salvare il suo amico in pericolo a Tarcento





Un normale pomeriggio tra amici si è trasformato in un episodio di grande coraggio a Tarcento, in provincia di Udine. Un ragazzino di 12 anni ha dimostrato un’incredibile prontezza di riflessi quando ha visto il suo coetaneo in difficoltà nel torrente Torre. Nonostante il rischio, si è tuffato in acqua per salvarlo, effettuando manovre di rianimazione che hanno permesso di riportarlo in vita.





L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi, quando i due ragazzi hanno deciso di trascorrere il pomeriggio sulle rive del torrente. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il sabato scorso i due dodicenni avevano pianificato di attraversare il guado del fiume. Durante l’attraversamento, però, uno di loro è rimasto bloccato dalla corrente, che si era intensificata, e infine è stato risucchiato da un mulinello, correndo il serio rischio di annegare.

Di fronte a questa situazione critica, l’amico non ha esitato a intervenire. Il 12enne, vedendo il compagno in pericolo, si è lanciato immediatamente in soccorso. Nonostante la forza dell’acqua e le difficoltà, è riuscito a raggiungere il ragazzo, afferrandolo e trascinandolo con fatica fino alla riva del torrente. Una volta a terra, si è accorto che l’amico era privo di sensi e ha subito iniziato le manovre di rianimazione, praticando la respirazione bocca a bocca.

Questo intervento tempestivo si è rivelato fondamentale in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Altri presenti sulla scena avevano già allertato il 118, e quando l’ambulanza è giunta, il 12enne stava riprendendo conoscenza e respirava grazie agli sforzi del suo amico. La mamma del ragazzo salvato ha espresso la sua gratitudine, dichiarando: “Non finirò mai di ringraziarlo”.

La rapidità con cui si è svolto il salvataggio ha colpito tutti i testimoni, che hanno assistito a un vero e proprio atto di eroismo. Il gesto del giovane ha messo in evidenza non solo il coraggio di un dodicenne, ma anche l’importanza di saper reagire in situazioni di emergenza. La comunità di Tarcento si è unita nel riconoscere il valore dell’azione del ragazzo, che ha dimostrato che anche i più giovani possono fare la differenza nei momenti critici.

Le autorità locali hanno sottolineato l’importanza di educare i giovani sui comportamenti da adottare in situazioni di pericolo, come il rischio di annegamento. In questo caso, la prontezza e la determinazione del 12enne hanno salvato una vita, ma è fondamentale che tutti siano consapevoli dei pericoli legati all’acqua e sappiano come intervenire.

Il salvataggio ha anche suscitato un dibattito sull’importanza della sicurezza nelle attività acquatiche, soprattutto tra i più giovani. Le famiglie sono state incoraggiate a discutere di questi temi con i propri figli, per garantire che siano preparati ad affrontare eventuali emergenze.



