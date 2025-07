Un grave incidente stradale coinvolge il giovane calciatore del Legia Varsavia, Ksawery Jezewski, lasciandolo in condizioni critiche. La sorella maggiore è deceduta sul colpo

Un tragico incidente automobilistico ha sconvolto la comunità sportiva polacca e il club del Legia Varsavia. Il giovane calciatore Ksawery Jezewski, di soli 17 anni, si trova in condizioni critiche dopo uno schianto avvenuto sulla strada nazionale numero 60, tra le località di Goślice e Ciachcin, nel distretto di Płock. L’episodio, che ha avuto luogo martedì scorso, ha causato la morte della sorella maggiore di Ksawery, una ragazza di 18 anni, deceduta sul posto a seguito del violento impatto.





Secondo quanto riportato dalle autorità locali, i due giovani viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris quando il veicolo è improvvisamente uscito di strada, andando a schiantarsi contro un albero ai margini della carreggiata. La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara, e sono in corso accertamenti per determinare le cause dello sbandamento che ha portato alla tragedia. Gli agenti hanno confermato che il veicolo si è ribaltato prima di fermarsi, lasciando la carcassa completamente distrutta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, inclusa un’ambulanza e un elicottero del servizio medico d’emergenza. Tuttavia, il trasporto di Ksawery Jezewski è stato effettuato via terra. Il giovane calciatore è stato trasferito in ospedale in condizioni disperate, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarlo. Purtroppo, per la sorella non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dai soccorritori, la ragazza è morta sul colpo.

La polizia municipale di Płock, attraverso la portavoce Monika Jakubowska, ha fornito ulteriori dettagli sull’accaduto: “Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la giovane donna è morta sul posto, mentre il giovane è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.” Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e stabilire chi fosse alla guida al momento dell’incidente.

La notizia ha scosso profondamente il Legia Varsavia, che ha espresso il proprio supporto alla famiglia di Ksawery Jezewski attraverso un comunicato ufficiale. “Il consiglio di amministrazione, i dipendenti del club, i colleghi e gli allenatori dell’Accademia sono molto vicini ai genitori di Ksawery e si uniscono al loro dolore. Forniremo tutto il supporto possibile al nostro giocatore e alla sua famiglia – si legge nel comunicato -. Ksawery, l’intero club è con te.”

Il drammatico evento ha ricordato un altro tragico incidente che ha colpito il mondo del calcio pochi giorni prima. Giovedì scorso, in Spagna, il calciatore Diogo Jota, 28 anni, e suo fratello André Silva hanno perso la vita quando la loro Lamborghini è uscita fuori strada sull’autostrada A-52 nei pressi di Palacios de Sanabria, vicino alla città di Zamora. L’auto si è incendiata dopo lo scoppio di uno pneumatico, lasciando sotto shock l’intera comunità calcistica.

La situazione di Ksawery Jezewski resta critica, e il mondo dello sport polacco si stringe attorno al giovane atleta e alla sua famiglia in questo momento difficile.