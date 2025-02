Un incontro casuale svela i segreti di un ex-marito: la sorprendente verità dietro la separazione

Il giovane stava guidando la sua auto, senza sapere dove stesse andando. Stava guidando, come si dice, nel nulla. Il suo unico desiderio era scappare da casa, o più precisamente, dalla compagnia della sua ex-moglie. Dopo il divorzio, la coppia continuava a vivere nell’appartamento che avevano acquistato insieme, incapaci di trovare soluzioni per cambiarlo. Avevano messo l’appartamento in vendita, ma fino ad allora dovevano tollerarsi a vicenda.





Sua ex-moglie si era presa l’incarico di vendere l’appartamento da sola. Kirill semplicemente non aveva tempo. Secondo Larisa, non era riuscita a trovare nessuno disposto a comprare la loro casa.

Kirill non era particolarmente interessato al processo di vendita. Ogni sera la stessa routine: scorrere le notizie e poi andare a letto. Fortunatamente, l’appartamento aveva camere separate.

Kirill non si preoccupava più della vita personale della sua ex-moglie. Durante il loro matrimonio, aveva già pensato troppo per entrambi.

Prima del divorzio, Larisa non lavorava, viveva dei guadagni del marito. Ma ora non importava più. L’appartamento era considerato una proprietà comune, in quanto acquistato durante il matrimonio.

Ora, Kirill non provvedeva più alla moglie. Si prendeva cura di sé stesso, riservandosi anche uno scaffale nel frigorifero per i suoi alimenti.

Larisa, però, non seguiva queste regole. Continuava a occupare quasi tutto lo spazio, compresa la cucina e il bagno. E nella stanza dove viveva Kirill, spesso lasciava le sue cose. Le superfici orizzontali del bagno erano occupate dai suoi barattoli, e appendeva i suoi vestiti lì. L’uomo non aveva scelta se non quella di sbattere contro gli oggetti lasciati dalla sua ex-moglie, che chiaramente non avevano posto lì.

E a dire il vero, uno di quegli oggetti era anche superfluo nell’appartamento. Tuttavia, Kirill non esprimeva mai il suo disappunto per il disordine perpetuo.

Inoltre, Larisa aveva preso l’abitudine di invitare amici a casa. Poi cominciavano ad apparire degli uomini. Naturalmente, accadeva senza il consenso di Kirill, che veniva semplicemente informato che questi giovani erano amici delle sue amiche. Durante questi vivaci incontri, l’uomo doveva mangiare velocemente i suoi ravioli bolliti e poi ritirarsi nella sua stanza. Era impossibile rilassarsi dopo il lavoro da solo: le conversazioni rumorose erano disturbanti. Nei suoi giorni liberi, Kirill preferiva non essere in casa per l’intera giornata. Tuttavia, questo non era sempre possibile.

La coppia aveva deciso di divorziare a causa dello stile di vita di Larisa, che amava spendere soldi ma non voleva lavorare. Quando suo marito cominciò a guadagnare meno e non riusciva più a soddisfare tutte le voglie della moglie, decisero di chiedere il divorzio.

Le richieste di Larisa erano serie: viaggi costosi, abiti firmati, cene frequenti al ristorante. Un solo stipendio non bastava per entrambi. E al lavoro, Kirill stava attraversando un periodo difficile. Il bilancio familiare non poteva più supportare le spese precedenti. Quando il marito le chiese di essere più economica, Larisa si era solo burlata di lui.

La coppia non aveva figli, e non riuscivano più a vivere così. La loro relazione matrimoniale si stava lentamente sgretolando.

Quando arrivò un altro weekend, Kirill si rese conto di essere troppo stanco e non voleva più fuggire da qualche parte per tutto il giorno. Tuttavia, sua ex-moglie lo mandò fuori senza cerimonie.

Una delle sue amiche stava per arrivare, e le altre sarebbero seguite poco dopo. Quindi, l’ex-marito non era affatto necessario lì.

Ora, Kirill stava guidando lungo l’autostrada in una direzione sconosciuta, arrabbiato ma impotente in questa situazione. La stanchezza per il costante stress al lavoro e la tensione a casa erano così forti che non voleva pensare a nulla. Rallentando e alzando il volume della musica, cercò di calmarsi.

Proprio in quel momento, il suo sguardo cadde su una giovane donna fermata lungo la strada. Accanto a lei c’era un’auto che, a quanto pare, si era rotta. La ragazza sembrava così disperata che Kirill decise immediatamente di offrirle il suo aiuto. Dopotutto, era tardi e lei era sola; poteva succedere qualsiasi cosa.

Fermandosi, si avvicinò alla sconosciuta, che lo guardò grata sbattendo le lunghe ciglia. Dopo pochi secondi, esitante, cominciò a spiegare che aveva fretta di andare da amici, ma la sua auto si era fermata.

“Non capisco per niente,” spiegava la ragazza disperata. Aveva chiamato molti conoscenti, ma nessuno era venuto ad aiutarla.

Sospirando con tale disperazione che Kirill la vide come un bambino indifeso che desiderava abbracciare e consolare. Si era notevolmente raffreddato fuori, quindi Kirill le offrì di scaldarsi nella sua auto mentre aspettava l’arrivo dei soccorsi.

Sorpreso, l’uomo si sentiva stranamente sollevato. Dimenticò per un attimo che c’era un’altra festa che lo aspettava a casa dalla sua ex-moglie. Kirill cercò di distrarre la ragazza dall’attesa con chiacchiere inutili. Ma lei rimase in silenzio, a volte lanciando occhiate grato all’uomo, che, si potrebbe dire, l’aveva salvata. Gioia era evidente negli occhi di Sophia. “Immagina, ci sono ancora uomini decenti nel mondo, pronti a passare una serata intera sulla strada ad aiutare uno sconosciuto.”

Finalmente arrivarono i soccorsi. L’auto della ragazza doveva essere mandata in riparazione. Kirill le chiese dove dovesse andare. Lei nominò una strada dove viveva. Naturalmente, l’uomo le offrì un passaggio.

Non aveva fretta e si diresse all’indirizzo richiesto.

Immaginate la sorpresa di Kirill quando non solo la strada ma anche il numero della casa risultarono essere i suoi. L’uomo non credeva a tali coincidenze. Senza fare domande a Sophia, cominciò a fare le sue ipotesi, anche se nel profondo già conosceva la risposta alla domanda non fatta.

Alla fine, Kirill si fermò e chiese direttamente se la ragazza stesse andando nell’appartamento di Larisa. Ora toccava a Sophia essere sorpresa, chiedendosi come un conoscente casuale sapesse che stava andando a Larisa.

Kirill decise di essere astuto e non le disse come la sua nuova conoscenza fosse legata a Larisa, e perché vivessero nello stesso appartamento.

Iniziando una conversazione, Kirill già progettava di chiedere a Sophia come avesse conosciuto la sua ex-moglie. Dopotutto, il destino non aveva lanciato solo un’opportunità per incontrare un’amica della sua ex-moglie, che non si rendeva nemmeno conto di chi l’avesse aiutata sulla strada.

“Conosci bene Larisa?” chiese casualmente Kirill.

“Non direi,” rispose la ragazza. “Facciamo fitness insieme. Invita sempre tutti a casa.”

“Cosa intendi dire con ‘tutti’?” si sorprese l’uomo.

“Così: ci incontriamo, parliamo e ci invita a casa. Interagisce con ragazze e ragazzi allo stesso modo.”

Questo andava oltre ogni limite. Kirill non riusciva a trattenersi e cominciò a chiedere alla sua nuova conoscenza, cercando di spiegare il comportamento strano della sua amica. Kirill era sempre più sorpreso dal modo in cui la sua ex-moglie invitasse così incautamente ogni sconosciuto nell’appartamento condiviso.

“Niente. Larisa una volta mi ha detto che, beh, suo ex-marito la terrorizza, la scaccia letteralmente dall’appartamento condiviso, e lei ha paura di stare sola con lui,” spiegò Sophia.

“Davvero, interessante. Sai, tienimi compagnia. Andiamo insieme a prendere un caffè,” suggerì improvvisamente l’uomo.

La ragazza annuì felicemente. Non aveva voglia di andare più a casa a trovare Larisa. Era passato abbastanza tempo, e non erano nemmeno così amiche.

Kirill notò che la ragazza gli piaceva, e non voleva che la conversazione finisse così presto. Anche Sophia lo trovava attraente. Kirill si rese conto che l’aveva invitata a sedersi a prendere un caffè non solo per sapere della sua ex-moglie. Gli piaceva semplicemente stare con lei.

Quella sera, i giovani parlarono a lungo di tutto. Tuttavia, durante la conversazione, Kirill accidentalmente scoprì dettagli sulla vita della sua ex-moglie. Alla fine della serata, l’uomo ebbe una chiara comprensione di tutti i piani di Larisa.

Essi consistevano nel far odiare la situazione di vita condivisa a Kirill, per farlo andare via, ovunque lo conducessero gli occhi. Esattamente per questo motivo, le cose erano sparse in giro, si tenevano feste rumorose, facendo ogni giorno nella casa insopportabile per l’ex-marito. Larisa stava aspettando che i nervi di Kirill cedessero, e lui avrebbe lasciato l’abitazione condivisa. Sarebbe rimasta l’unica proprietaria dell’appartamento, acquistato dal suo ex-marito.

Ancora sorpreso dalla sfacciataggine di sua ex-moglie, Kirill sorrise ironicamente. L’audacia di Larisa non lo turbava più.

Kirill decise che avrebbe vissuto nell’appartamento con Sophia, che stava diventando sempre più affascinante per lui. Quanto alla ex-moglie, poteva andare dove voleva.