Un masso la colpisce durante un’escursione, addio a Gianna Buzzetta: la giovane chef che stava conquistando la scena gastronomica

Un’escursione che doveva essere il coronamento di un sogno si è trasformata in tragedia per Gianna Buzzetta, giovane chef e pasticciera del ristorante stellato Jeune et Jolie di Carlsbad, in California. La ventiseienne ha perso la vita il 23 marzo mentre esplorava le cascate Makaleha sull’isola hawaiana di Kauai insieme al suo fidanzato.





Secondo quanto ricostruito, un masso si è improvvisamente staccato da una parete rocciosa, colpendola fatalmente. Il padre della giovane ha raccontato ai media locali: “Hanno sentito un rumore davvero forte. Hanno alzato lo sguardo, ma non riuscivano a capire da dove provenisse il rumore. Nel giro di un secondo, è successo… La roccia si è staccata da una certa altezza… poi è atterrata su di lei”. L’incidente si è verificato in una zona remota, priva di copertura telefonica, costringendo il fidanzato Quinton ad allontanarsi per cercare soccorsi.

Quando i primi soccorritori del Kauai Fire Department sono giunti sul posto, hanno trovato Buzzetta priva di sensi alla base delle cascate. La giovane presentava difficoltà respiratorie e una grave emorragia causata da una ferita alla testa. Nonostante il rapido trasporto in elicottero verso un ospedale locale, la chef è stata dichiarata morta poco dopo l’arrivo.

La madre di Gianna, visibilmente commossa, ha rivelato che quel giorno la figlia aveva confidato al fidanzato di aver vissuto il momento più bello della sua vita: “Quel giorno aveva detto al suo fidanzato che aveva realizzato i suoi sogni ed era stato il giorno più bello della sua vita”. La coppia stava progettando di ufficializzare il fidanzamento e di iniziare una nuova vita insieme, ma il destino ha tragicamente interrotto i loro piani.

La notizia della scomparsa di Gianna Buzzetta ha lasciato sotto shock non solo la sua famiglia, ma anche il team del ristorante Jeune et Jolie, dove la giovane era considerata una figura chiave. Il proprietario del locale, John Resnick, ha espresso il suo cordoglio descrivendo l’immenso talento e la dedizione di Buzzetta: “Era una parte fondamentale del team. Super creativa, super talentuosa, incredibilmente laboriosa. Umile, sicura di sé, tutte quelle cose che vogliamo vedere nelle persone con cui lavoriamo. Quindi, dal punto di vista del talento professionale, era incredibile… Tutto il nostro team amava lavorare al suo fianco”.

Per onorare la memoria della giovane chef e sostenere la sua famiglia in questo momento difficile, il ristorante ha deciso di organizzare una cena speciale con l’obiettivo di raccogliere fondi. In un comunicato ufficiale, il locale ha dichiarato: “Gianna era la nostra ex pasticcera e nostra amica. Ha portato tanta gioia, intensità, passione e amore a questo ristorante e al nostro team. La sua improvvisa perdita ci ha lasciato tutti con il cuore spezzato e alla ricerca di modi per essere d’aiuto alla sua famiglia”. Il comunicato aggiunge: “E così, stiamo facendo l’unica cosa che sappiamo fare”.

La tragica morte di Gianna Buzzetta ha acceso i riflettori sui rischi legati alle escursioni in aree naturali remote. Le autorità locali hanno ricordato l’importanza di adottare tutte le precauzioni necessarie quando si esplorano zone selvagge come le cascate Makaleha. Tuttavia, nonostante le misure preventive, eventi imprevedibili come quello che ha coinvolto la giovane chef possono avere conseguenze devastanti.