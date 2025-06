Un tragico incidente stradale ha causato la morte di Lorenzo Perugini, un imprenditore di 34 anni, dopo uno scontro in moto che ha provocato un incendio fatale

Lorenzo Perugini ha perso la vita in un drammatico incidente stradale mentre tornava a casa a Corinaldo sulla sua moto, dopo una serata trascorsa con amici. L’incidente è avvenuto lungo la provinciale Corinaldese, nei pressi di Brugnetto di Senigallia, in Provincia di Ancona, tra la mezzanotte e l’una di notte tra sabato e domenica.





Per ragioni ancora da accertare, la moto Ducati del 34enne si è scontrata violentemente con un’automobile, dando origine a una serie di impatti che hanno coinvolto un’altra vettura e portato a un incendio devastante. Dopo il primo impatto, Lorenzo è stato sbalzato dalla moto ed è finito sull’asfalto. L’incendio, scatenato dall’impatto tra la moto e il secondo veicolo, ha rapidamente raggiunto il giovane a terra, già gravemente ferito.

Gli amici che lo seguivano in auto sono stati i primi a soccorrerlo, tentando di trascinarlo lontano dalle fiamme. All’arrivo dei soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco, Lorenzo Perugini era in condizioni critiche, con ustioni diffuse su gran parte del corpo e gravi ferite al volto e alla gamba sinistra. Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale di Torrette e un immediato intervento chirurgico per amputare l’arto nel tentativo di salvargli la vita, il giovane è deceduto la domenica mattina.

La comunità di Corinaldo è profondamente scossa dalla perdita di Lorenzo, descritto come una persona vitale e sportiva, sempre positiva. Era un membro attivo di diverse società sportive locali, non solo nel calcio ma anche nel motoclub. “Una tragedia, lascia un vuoto profondo in tutti noi. Lorenzo era un ragazzo vitale, sportivo e sempre con lo sguardo positivo. Ha fatto parte di tante società sportive a Corinaldo, non solo calcistiche ma anche del motoclub. Un ragazzo con la testa a posto, che dedicata tutte le sue energie durante la settimana alla sua impresa nella quale credeva tanto. Era un grande lavoratore, molto affezionato alla sua famiglia” ha ricordato l’amica e presidente del Consiglio comunale di Corinaldo.

Il ricordo del Corinaldo Calcio è altrettanto commosso: “Lorenzo Perugini, per gli amici il “Biondo”, questa notte ci ha lasciato a seguito di un incredibile incidente stradale. Ricordiamo l’amico sincero e sorridente, che ci ha accompagnato e sostenuto per tanti anni nelle nostre avventure sportive. Il nostro pensiero va alla famiglia a cui siamo vicini inviando le più sentite condoglianze“.

L’incidente ha sollevato molte domande sulla dinamica dell’accaduto e le indagini sono in corso per chiarire le cause dello scontro che ha portato alla tragedia. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Lorenzo, offrendo sostegno e conforto in questo momento difficile. La perdita di un giovane così pieno di vita e progetti lascia un segno indelebile nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano e amavano.