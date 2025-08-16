Un uomo di 67 anni, Renato Chilese, ha perso la vita nel giardino della sua abitazione a Isola Vicentina dopo essere stato schiacciato da una piattaforma mobile





Tragedia nella mattinata di sabato 16 agosto a Isola Vicentina, in provincia di Vicenza, dove un uomo è morto a causa di un incidente domestico. La vittima, identificata come Renato Chilese, 67 anni, stava svolgendo lavori di giardinaggio nel terreno della sua proprietà, situato nella frazione di Torreselle, quando si è verificato il drammatico evento.





Secondo le prime ricostruzioni, Renato Chilese era impegnato, insieme al genero, nella sistemazione di alcuni alberi attorno a un casotto di caccia presente nel giardino. Per facilitare i lavori, avevano noleggiato una piattaforma mobile dotata di braccio telescopico. Tuttavia, il terreno su cui era posizionata la piattaforma avrebbe ceduto improvvisamente da un lato, causando il ribaltamento del macchinario e schiacciando l’uomo.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Renato Chilese, che sarebbe deceduto sul colpo. Anche i Vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e collaborare nelle operazioni di soccorso. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate al crollo del terreno o al funzionamento della piattaforma.

La piattaforma mobile, noleggiata per l’occasione, sembra essere stata utilizzata correttamente fino al momento dell’incidente. Tuttavia, il cedimento del terreno potrebbe essere stato determinante nel provocare il ribaltamento del macchinario. Gli esperti stanno valutando se il suolo presentasse condizioni instabili o se ci siano state altre concause che hanno portato alla tragedia.

La comunità di Isola Vicentina è sotto shock per quanto accaduto. Renato Chilese, noto nella zona per la sua passione per il giardinaggio e le attività all’aperto, lascia un vuoto profondo tra amici e familiari. Il genero, che era presente al momento dell’incidente, è stato ascoltato dalle autorità per fornire ulteriori dettagli sull’accaduto.

Gli incidenti domestici legati all’utilizzo di macchinari pesanti sono purtroppo più frequenti di quanto si possa immaginare. Questo caso evidenzia ancora una volta l’importanza di un’attenta valutazione delle condizioni del terreno e delle misure di sicurezza durante l’uso di attrezzature simili. Gli esperti sottolineano che il rispetto delle norme e delle procedure è fondamentale per prevenire situazioni tragiche come quella avvenuta a Isola Vicentina.

Le autorità locali hanno espresso cordoglio alla famiglia della vittima e hanno garantito che verranno condotte indagini approfondite per accertare le cause del cedimento e eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità si stringe attorno ai familiari di Renato Chilese, offrendo loro supporto in questo momento di grande dolore.

La vicenda ha sollevato interrogativi anche sullo stato dei terreni privati nelle aree collinari e boschive come quella di Torreselle. La stabilità del suolo può rappresentare un rischio significativo durante l’utilizzo di macchinari pesanti, soprattutto in zone che non vengono regolarmente monitorate o mantenute. Gli esperti potrebbero consigliare misure preventive più rigorose per evitare incidenti simili in futuro.



