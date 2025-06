Un uomo di 80 anni, residente a Ribera, è deceduto a causa di un infarto fulminante mentre cercava di spostare la sua auto da un parcheggio vicino a un veicolo in fiamme.

Un tragico episodio si è verificato a Ribera, in provincia di Agrigento, dove un pensionato di 80 anni ha perso la vita mentre tentava di mettere in salvo la sua automobile. L’uomo, notando che una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze aveva preso improvvisamente fuoco, si è precipitato verso la propria vettura nel tentativo di allontanarla e metterla al sicuro. Tuttavia, durante l’azione, è stato colpito da un malore improvviso che gli è stato fatale.





Secondo quanto riportato, le fiamme sono divampate in modo repentino, generando una situazione di panico tra i presenti. L’anziano, vedendo il pericolo per il proprio veicolo, ha reagito prontamente cercando di spostarlo. Purtroppo, lo sforzo fisico e l’agitazione hanno avuto conseguenze drammatiche: l’uomo è stato colpito da un infarto fulminante prima di riuscire nel suo intento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’80enne, il cui nome non è stato ancora reso noto dalle autorità. Le circostanze dell’accaduto hanno lasciato sgomenta la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della vittima.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incendio che ha coinvolto la Fiat Punto. Al momento non sono emerse informazioni che possano indicare un’origine dolosa, ma i rilievi tecnici sono ancora in corso per determinare con esattezza cosa abbia provocato il rogo. Non si esclude l’ipotesi di un guasto elettrico o meccanico.