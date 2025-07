Una bambina di 3 anni, originaria della provincia di Grosseto, ha superato una grave emergenza grazie a due interventi chirurgici per rimuovere un tumore al rene

Una storia di speranza arriva dalla Toscana, dove una bambina di soli 3 anni ha affrontato e superato una situazione medica estremamente critica. La piccola, residente nella provincia di Grosseto, ha iniziato a manifestare forti dolori addominali in un sabato pomeriggio. I genitori, preoccupati per il suo stato, l’hanno portata immediatamente all’Ospedale di Grosseto, dove i medici hanno riconosciuto la gravità del quadro clinico e attivato la rete pediatrica regionale.





Gli specialisti del Meyer di Firenze hanno effettuato una diagnosi accurata e hanno individuato la presenza di un tumore al rene. Viste le condizioni critiche della bambina, è stato deciso il trasferimento d’urgenza all’Ospedale del Cuore di Massa, struttura altamente specializzata per interventi complessi.

Il primo intervento chirurgico, considerato salvavita, è stato eseguito in condizioni particolari: la bambina è stata sottoposta a circolazione extracorporea e ipotermia profonda. Questo procedimento delicatissimo ha permesso ai medici di stabilizzare il quadro clinico e di preparare la piccola per ulteriori trattamenti. Nel frattempo, al Meyer, è proseguito lo studio approfondito del tumore per determinarne l’origine e la tipologia, così da pianificare la terapia oncologica.

La bambina ha iniziato la chemioterapia presso l’Ospedale del Cuore di Massa e successivamente al Meyer di Firenze, ricevendo cure mirate e costanti monitoraggi da parte degli specialisti. Dopo alcune settimane, è tornata all’Ospedale del Cuore per sottoporsi al secondo intervento chirurgico, questa volta mirato alla rimozione definitiva del tumore. La scelta di operare a Massa è stata motivata dalla necessità di garantire il massimo livello di assistenza, soprattutto per prevenire eventuali complicazioni legate all’apparato cardiocircolatorio.

La mamma della bambina ha espresso profonda gratitudine verso i medici e il personale sanitario che hanno seguito sua figlia in questo difficile percorso: “Io e mio marito non dimenticheremo mai l’accoglienza e l’umanità di tutti i medici dell’Ospedale del Cuore. Grazie a tutto lo staff medico di Monasterio per aver permesso alla nostra piccolina di poter continuare a correre e giocare con i suoi fratelli. E grazie a tutti i medici ed infermieri del Meyer che ci sono stati tanto vicini”.

Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto sottolineare l’importanza del sistema sanitario regionale e l’eccellenza delle strutture coinvolte: “Storie come questa ci fanno sentire orgogliosi del nostro sistema sanitario regionale che, davanti a un’emergenza, è capace di mettere in campo tutte le sue risorse di eccellenza per salvare una vita”.

Il direttore della Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale del Cuore, Vitali Pak, ha spiegato le difficoltà incontrate durante il primo intervento: “La decisione di operare la bambina in emergenza con un quadro clinico di insufficienza epatica avanzata è stata impegnativa perché dall’esito di questo intervento salvavita dipendeva la terapia oncologica successiva”.

Questa vicenda rappresenta un esempio significativo della collaborazione tra diverse strutture sanitarie e dell’importanza di un approccio multidisciplinare. Grazie all’impegno congiunto degli ospedali di Firenze e Massa, la bambina ha potuto affrontare con successo una situazione che sembrava senza via d’uscita. Oggi, dopo settimane di cure e interventi delicati, la piccola può guardare al futuro con ottimismo, pronta a tornare alla sua vita normale accanto ai suoi fratelli.

Il caso evidenzia anche la capacità del sistema sanitario regionale di fronteggiare emergenze pediatriche complesse, garantendo ai pazienti più giovani le migliori risorse e competenze disponibili. La Toscana si conferma così un punto di riferimento per la sanità pediatrica italiana.