Una bambina di 9 anni è morta dopo essere stata lasciata per 8 ore in un’auto parcheggiata sotto il sole a Galena Park, vicino a Houston, in Texas

Una tragedia ha colpito la comunità di Galena Park, una cittadina situata nei pressi di Houston, in Texas. Una bambina di nove anni è deceduta martedì scorso dopo essere stata lasciata per ore all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole. Secondo quanto riportato dalle autorità, la madre, una donna di 36 anni, avrebbe volontariamente lasciato la figlia nel veicolo mentre si recava al lavoro presso uno stabilimento manifatturiero della zona.





La vicenda è emersa nel pomeriggio, quando la madre è tornata al veicolo dopo aver terminato il proprio turno lavorativo. La polizia locale ha ricevuto una chiamata d’emergenza poco dopo le 14:00, segnalando il ritrovamento della bambina priva di sensi. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori e il trasferimento in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, la bambina è rimasta all’interno del veicolo per diverse ore, durante le quali l’auto si è surriscaldata a causa delle elevate temperature esterne. “La temperatura era estremamente alta, almeno 37 gradi, e qualsiasi permanenza in un veicolo è molto pericolosa e persino fatale per un bambino piccolo”, ha sottolineato lo sceriffo.

La madre, arrivata al lavoro poco prima delle 6:00 del mattino, aveva cercato di adottare alcune misure per proteggere la figlia dal caldo. Secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, la donna aveva lasciato dell’acqua all’interno dell’auto e abbassato parzialmente i finestrini. Inoltre, aveva posizionato un parasole sul parabrezza per ridurre l’esposizione diretta ai raggi solari. Tuttavia, queste precauzioni si sono rivelate insufficienti per garantire la sicurezza della bambina.

“La necessità del lavoro non è giustificabile. Non c’è mai una scusa per lasciare un bambino incustodito con il rischio di morte o di danni”, ha dichiarato ancora Ed Gonzalez, aggiungendo che è fondamentale cercare soluzioni alternative in situazioni di difficoltà. “Bisogna prendere altre decisioni. Non vale la pena mettere a rischio un bambino in questo modo. Se si hanno difficoltà, è assolutamente necessario collaborare con i vicini, la famiglia, gli enti di assistenza sociale”.

Le autorità hanno confermato che l’auto era parcheggiata in retromarcia e dotata di parasole, rendendo difficile per chiunque notare la presenza della bambina all’interno del veicolo. Sul corpo della piccola verrà effettuata un’autopsia per determinare le cause esatte del decesso. Nel frattempo, la madre rimane a piede libero e non sono ancora stati presi provvedimenti legali nei suoi confronti.

Questo tragico episodio non è un caso isolato negli Stati Uniti, dove ogni anno vengono segnalati numerosi incidenti simili legati alla permanenza di bambini in auto surriscaldate. Le autorità locali e le organizzazioni di tutela dell’infanzia continuano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di non lasciare mai i bambini soli nei veicoli, nemmeno per brevi periodi.

L’accaduto ha suscitato un’ondata di commozione e indignazione nella comunità locale e sui social media, dove molti utenti hanno espresso il proprio dolore per la perdita della bambina e al tempo stesso condannato l’azione della madre. Tuttavia, alcuni hanno sollevato interrogativi sulle difficoltà economiche e sociali che potrebbero aver portato la donna a prendere una decisione così rischiosa.

In attesa dei risultati dell’autopsia e delle eventuali azioni legali nei confronti della madre, le autorità ribadiscono l’importanza di adottare misure preventive per evitare simili tragedie. Collaborare con amici, familiari o organizzazioni locali può fare la differenza in situazioni di difficoltà e garantire la sicurezza dei più piccoli.

La comunità di Galena Park si stringe ora attorno alla famiglia colpita da questa terribile perdita, mentre le autorità continuano a indagare sull’accaduto per ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno portato alla morte della bambina.