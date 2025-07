Una bambina di un anno è rimasta intrappolata in auto sotto il sole a Civita Castellana. Passanti hanno rotto un finestrino e l’hanno salvata

Momenti di paura si sono verificati ieri, sabato 19 luglio, nel parcheggio del centro commerciale Piazza Marcantoni a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, quando una bambina di circa un anno è rimasta chiusa all’interno dell’auto dei genitori sotto il sole cocente. A salvarla è stato l’intervento tempestivo di alcuni passanti, che hanno rotto un finestrino per liberarla. Fortunatamente, la piccola è in buone condizioni di salute.





Secondo quanto ricostruito, la madre della bambina aveva sistemato la figlia sul seggiolino posteriore del veicolo. Una volta uscita dall’auto, però, le portiere si sono chiuse automaticamente a causa di un guasto al sistema antifurto centralizzato. La situazione si è fatta immediatamente critica: con i finestrini completamente chiusi e l’auto esposta al sole, le temperature all’interno del veicolo hanno iniziato a salire rapidamente, mettendo a rischio la vita della bambina.

La mamma ha cercato disperatamente di aprire le portiere, ma ogni tentativo si è rivelato vano. L’auto sembrava completamente bloccata. La donna, senza mai perdere di vista la figlia, ha iniziato a chiedere aiuto a gran voce attirando l’attenzione dei passanti. Nel frattempo, è stata fatta una segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 per richiedere un intervento urgente.

Alcuni passanti, accorsi sul posto dopo aver sentito le urla della madre, hanno deciso di agire immediatamente. Con grande prontezza e senza esitare, hanno rotto uno dei finestrini del veicolo riuscendo a raggiungere la bambina. L’intervento è stato eseguito con attenzione per evitare di ferire la piccola durante l’operazione di salvataggio. Una volta fuori dall’abitacolo, la bambina è stata affidata ai sanitari giunti sul posto con un’ambulanza.

Il personale sanitario ha sottoposto la piccola agli accertamenti necessari e ha confermato che le sue condizioni di salute sono buone. Anche la madre, visibilmente scossa per quanto accaduto, è stata visitata dai medici e non ha riportato problemi fisici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto emerso, il guasto al sistema antifurto centralizzato dell’auto avrebbe causato la chiusura automatica delle portiere, lasciando la bambina intrappolata all’interno. Situazioni simili purtroppo non sono rare e possono avere conseguenze tragiche, soprattutto nei mesi estivi quando le temperature all’interno di un veicolo lasciato al sole possono raggiungere livelli estremamente pericolosi.

L’episodio si è concluso con un lieto fine grazie al coraggio e alla prontezza dei passanti che hanno agito senza esitazione. Tuttavia, quanto accaduto evidenzia ancora una volta l’importanza di prestare la massima attenzione quando si viaggia con bambini piccoli e di verificare sempre il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza dei veicoli.

Questo caso a Civita Castellana si aggiunge purtroppo alla lista di episodi simili verificatisi in passato, alcuni dei quali hanno avuto esiti drammatici. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica su questi rischi e promuovere comportamenti responsabili per evitare che situazioni del genere possano ripetersi.

Le autorità raccomandano di non lasciare mai bambini o animali all’interno delle auto, nemmeno per pochi minuti, e di utilizzare dispositivi di sicurezza che segnalino la presenza di persone sui sedili posteriori quando si spegne il veicolo. Inoltre, in caso di emergenza come quella verificatasi ieri, è importante agire tempestivamente contattando i numeri di soccorso e cercando soluzioni immediate per salvaguardare la vita dei più piccoli.