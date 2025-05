Una donna australiana chiede agli utenti di internet di indovinare la sua età e rimane sconvolta dalle risposte

Tempo fa, una donna australiana ha chiesto alle persone di indovinare la sua età. È rimasta sconvolta quando la maggior parte delle risposte erano comprese tra i 50 e i 60 anni. Emily ha 36 anni e vive a Sydney. Le persone di tutte le età che hanno visto il suo video hanno dato “risposte folli” che l’hanno sconvolta.





Una donna ha scritto sotto il video di Emily su TikTok: “Ho 57 anni e penso che tu abbia la mia età, forse qualche anno in meno.”

“Sei sulla quarantina,” ha detto qualcun altro. “Sono i tuoi capelli grigi, la pelle, le piccole rughe intorno agli occhi e le rughe della fronte.”

Emily ha detto di aver smesso di tingere i capelli durante il lockdown. “Ho abbracciato i miei capelli grigi. Le donne vogliono sentirsi a proprio agio nel essere se stesse. Siamo tutti stanchi di cercare di essere 25enni per sempre.”

Molte persone pensano che i capelli grigi di Emily siano un segno di invecchiamento o di essere over 50. In realtà, i suoi capelli sono iniziati a incanutire quando aveva 19 anni.

“Non ho mai fatto Botox, non sto indossando trucco, non ho mai fatto nessun intervento,” ha detto nel video.

Ha anche spiegato che il motivo per cui ha le borse sotto gli occhi è perché suo figlio neonato la tiene sveglia di notte.

Anche dopo che Emily ha detto quanti anni aveva, i commenti sono continuati ad arrivare. Qualcuno le ha detto: “Sembri molto bene per una 55enne.”

“Ti direi che hai 37 anni per essere gentile, ma in realtà sembri avere 44 anni. Sono gli occhi e i capelli,” ha scritto un altro.

“36 anni che sembrano 60. Probabilmente sono i capelli a farti sembrare più vecchia, ma sei ancora molto bella,” ha commentato un uomo.

Alcuni ragazzi di 15 anni hanno pensato che avesse 42 anni, mentre una 60enne pensava che Emily avesse la sua stessa età.

Solo poche persone sulla trentina e sulla ventina hanno indovinato correttamente l’età di Emily, che è 36 anni.

In un video successivo, Emily ha parlato di quanto fosse rimasta scioccata e inorridita da tutti i commenti. “Qualcuno di 35 anni pensa che io abbia 58 anni. Sembro davvero così vecchia? Come se fossi in procinto di andare in pensione?” si è chiesta.

“Credo sia essenziale ricordare che ciò che si vede sui social media, in televisione o sulle riviste non è reale,” ha concluso.

La mamma ha avviato una linea di pigiami per contrastare tutti i messaggi sui social che spingono le persone a sembrare più giovani.

“Ho fondato Dawn & Dusk Co. perché per me i pigiami sono la chiave per il comfort. Quando una donna si sente a suo agio, tutto il resto prende il suo posto. Sono in missione per aiutare le donne ad abbracciare la loro bellezza naturale e a sentirsi sicure di sé, a qualsiasi età.”