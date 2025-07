Una donna di Prato perde il controllo del camper sull’A22 tra Reggiolo e Pegognaga: gravi i figli di 12 e 14 anni, traffico paralizzato per ore

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 17 luglio sull’autostrada A22, nel tratto compreso tra i caselli di Reggiolo e Pegognaga, in direzione nord. Una famiglia di Prato, che viaggiava a bordo di un camper per raggiungere la meta delle vacanze, è rimasta coinvolta nel sinistro. La conducente del veicolo, una donna di cui non è stato reso noto il nome, ha perso il controllo del mezzo, causando un impatto violento che ha gravemente ferito i suoi due figli adolescenti.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Stradale, la donna potrebbe aver avuto un colpo di sonno mentre era alla guida. Il marito, che seguiva il camper a bordo di un’altra vettura, ha assistito impotente alla scena attraverso lo specchietto retrovisore. Fortunatamente, la conducente è uscita illesa dall’incidente, ma i due ragazzi hanno riportato gravi conseguenze: la figlia quattordicenne è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, mentre il fratello dodicenne è rimasto intrappolato tra le lamiere del camper.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Guastalla, che hanno lavorato per estrarre il ragazzo dal veicolo. Entrambi gli adolescenti sono stati trasportati d’urgenza con l’elisoccorso: la ragazza è stata portata al pronto soccorso di Parma, mentre il fratello è stato trasferito all’ospedale di Baggiovara, a Modena. Nonostante le condizioni siano gravi, i medici hanno dichiarato che nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto al confine tra le province di Reggio Emilia e Mantova, causando notevoli disagi alla circolazione stradale. Per diverse ore si sono registrate code lunghe oltre quattro chilometri lungo il tratto autostradale interessato. La famiglia pratese aveva scelto di viaggiare in camper per trascorrere una vacanza “on the road”, ma il viaggio si è trasformato in una tragedia sfiorata.

Gli agenti della Polizia Stradale hanno avviato le indagini per accertare le cause precise dell’uscita di strada. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Le autorità stanno valutando se il colpo di sonno della conducente possa essere stato determinante nell’accaduto.

Nel violento impatto, la quattordicenne è stata sbalzata fuori dal veicolo, riportando ferite significative. Il fratello minore, invece, è rimasto intrappolato tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Entrambi i ragazzi sono stati soccorsi rapidamente e trasportati in ospedale con mezzi aerei.

La madre dei due adolescenti, nonostante lo shock dell’incidente e la gravità delle condizioni dei figli, non ha riportato ferite. Il marito, che seguiva il camper a bordo di un’altra automobile, si è trovato a vivere una scena drammatica, osservando l’intero svolgimento dell’impatto attraverso lo specchietto retrovisore.

L’autostrada A22 è stata teatro di un altro incidente stradale grave nella stessa giornata. In un episodio distinto ad Arzachena, due giovani di 19 e 20 anni hanno perso la vita in uno scontro frontale tra auto, che ha causato anche tre feriti gravi. Gli incidenti stradali continuano a rappresentare una seria emergenza sulle strade italiane, richiamando l’attenzione sulla necessità di maggiore prudenza e prevenzione.

La famiglia pratese aveva pianificato una vacanza itinerante in camper per godersi un periodo di ferie lontano dalla routine quotidiana. Tuttavia, l’imprevisto e le tragiche conseguenze dell’incidente hanno interrotto bruscamente i loro piani. Mentre la Polizia Stradale prosegue con i rilievi e le indagini sul caso, resta alta la preoccupazione per le condizioni dei due adolescenti ricoverati.

Questo incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di affrontare i lunghi viaggi con la massima attenzione e di evitare situazioni che possano compromettere la sicurezza alla guida, come la stanchezza o il sonno. Le autorità invitano tutti gli automobilisti a fermarsi ai primi segnali di affaticamento per evitare episodi simili.