Una donna racconta come un’esperienza di pre-morte abbia cambiato radicalmente la sua vita, portandola a credere nell’eternità e a trasformare il proprio percorso esistenziale

Nel 2017, Amanda Wideman e la sua ex compagna furono coinvolte in un grave incidente stradale mentre tornavano da un festival musicale in British Columbia, Canada. L’auto su cui viaggiavano si trovò improvvisamente a dover evitare un veicolo fuori controllo, ma nel tentativo di schivarlo, finì per scontrarsi con un’altra macchina. L’impatto fu così violento da ribaltare il loro veicolo, che rimase sospeso a testa in giù su una barriera di cemento, a pochi centimetri da un pericoloso dirupo.





In quegli istanti drammatici, Amanda era convinta che non sarebbe sopravvissuta. “In quel momento ho creduto al 100% che sarei morta,” ha dichiarato nel 2023 durante un’intervista con “The Other Side NDE”. “Ho chiuso gli occhi, rilassato tutti i muscoli e mi sono semplicemente lasciata andare.” Mentre lei cercava di accettare il suo destino, la sua giovane compagna, che aveva solo 16 anni e si trovava al volante, rimase invece vigile e urlò subito dopo l’incidente.

Durante quei brevi istanti, Amanda ha vissuto quella che descrive come un’esperienza fuori dal corpo. “Ricordo di aver percepito un’enorme oscurità che sembrava estendersi all’infinito. Non era spaventosa – sembrava quasi un luogo sicuro, morbido e avvolgente, come una caverna senza fine.” Ha spiegato di non sentirsi più legata al suo corpo fisico, ma di mantenere intatta la sua consapevolezza. “La leggerezza incredibile e la libertà di non avere il corpo, ma essere comunque pienamente me stessa con tutta la mia percezione, è stata straordinaria.”

In quel momento, Amanda ha detto di aver percepito una presenza che descrive come “amorevole e priva di giudizio”, qualcosa che molte persone potrebbero identificare con Dio. Poco dopo, si è sentita circondata da ciò che ha definito “milioni di presenze”, che le hanno trasmesso un senso di pace profonda e di connessione universale. “La vita sulla Terra mi sembrava improvvisamente sfocata, come una serata dopo qualche drink, mentre questa esperienza era pura e cristallina, la vera realtà.”

Dopo essersi ripresa dall’incidente, Amanda ha scoperto che la sua compagna aveva riportato una commozione cerebrale, mentre lei aveva subito solo un lieve colpo di frusta. Tuttavia, l’evento ha avuto un impatto molto più profondo sulla sua vita. Da quel momento in poi, ha deciso di cambiare radicalmente il proprio percorso. Ha venduto la sua casa, lasciato il lavoro come paramedico e terminato la relazione con la sua partner.

“L’esperienza mi ha cambiata profondamente – sono meno legata alle cose materiali, più spirituale e più concentrata sulla gratitudine,” ha spiegato. Oggi Amanda Wideman gestisce un’attività online di coaching per il superamento dei traumi e dedica parte del suo tempo al volontariato. Vive in modo nomade, viaggiando con una valigia e dedicandosi alla crescita personale.

L’incidente del 2017 non solo ha segnato una svolta nella vita di Amanda, ma le ha anche fornito una nuova prospettiva sul significato dell’esistenza. La sua testimonianza si aggiunge a quelle di molte altre persone che hanno vissuto esperienze simili e che raccontano sensazioni di pace, consapevolezza e connessione universale durante momenti di pre-morte.