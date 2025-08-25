​​


Una donna tenuta prigioniera in un bunker insonorizzato da uno stalker da 13 anni racconta la sua terrificante storia

25/08/2025
Samantha Stites ha sopportato più di un decennio di terrore da parte di un uomo che aveva incontrato per la prima volta all’università.
Una donna negli Stati Uniti, rapita e tenuta prigioniera in un bunker insonorizzato dal suo storico stalker, si è fatta avanti per raccontare la sua storia in un nuovo, agghiacciante documentario.
Nel 2011, Samantha Stites era una studentessa alla Grand Valley State University nel Michigan quando incontrò Christopher Thomas tramite un gruppo di studenti cristiani.
Ciò che era iniziato come una serie di insistenti richieste di appuntamenti da parte di Thomas, è rapidamente degenerato quando l’allora trentatreenne si è rifiutato di accettare un no come risposta, costringendo infine Stites a bloccare il suo numero per proteggersi.



Nel corso degli anni, l’ossessione di Thomas non fece che aggravarsi. Mise un dispositivo di localizzazione nell’auto di Stites, si presentò ripetutamente negli stessi luoghi pubblici in cui lei si trovava e le lasciò persino fiori indesiderati sul posto di lavoro.Nel 2014, dopo essersi laureata, a Stites è stato concesso un ordine di protezione personale (PPO) della durata di sei anni, quando un’amica ha visto Thomas aggirarsi nei pressi del suo condominio.

Ma non appena il PPO è scaduto nel 2020, Thomas è ricomparso nella sua vita, comparendo nei bar, nei supermercati e negli altri luoghi in cui lei svolgeva la sua routine quotidiana.

La trentenne ha condiviso la sua storia in un nuovo documentarioDisney+/Hulu
Arrivò addirittura a iscriversi alla stessa palestra e alla stessa squadra di calcio locale di cui faceva parte lei, intromettendosi ulteriormente in ogni aspetto della sua vita.All’insaputa di Stites, mentre era alla ricerca di un secondo PPO, Thomas stava segretamente costruendo un bunker insonorizzato ispirato alla serie Netflix You .

Nel 2022, la sua inquietante fissazione raggiunse l’apice quando irruppe nella casa di Stites, la rapì e la tenne prigioniera nel bunker per 13 strazianti ore.

“È come un film dell’orrore”, ha ricordato di aver pensato in un’intervista al Telegraph.“Mi violenterà e mi ucciderà in questa stanza?”, ricorda di essersi chiesta Stites, prima di aggiungere: “Non posso combattere per uscire”.

In quel momento terrificante, Stites fece leva sulla sua formazione da assistente sociale e cercò di calmare Thomas, usando una conversazione calma come unica possibile difesa.

Alla fine, Thomas acconsentì a lasciarla andare, ma solo dopo averla costretta a un patto in cui avrebbe sopportato un’aggressione sessuale e avrebbe promesso di non allertare le autorità.Una volta liberata, Stites si è recata immediatamente in ospedale per ricevere assistenza medica e un kit antistupro; in seguito ha collaborato con gli investigatori per aiutarli a localizzare la camera insonorizzata nascosta.

Thomas fu arrestato e, nel dicembre 2023, condannato a pene detentive da 40 a 60 anni dopo essersi dichiarato colpevole di rapimento, tortura e stalking aggravato.

Christopher Thomas è stato condannato a pene detentive da 40 a 60 anniDipartimento di correzione del Michigan
Da allora Stites ha scelto di condividere pubblicamente la sua storia nel documentario Stalking Samantha: 13 Years of Terror , prodotto da Hulu e Disney+, che racconta la sua terribile esperienza e gli anni trascorsi in preda alla paura.

“La giustizia è una cosa strana. Non si traduce necessariamente in anni di prigione”, ha spiegato in un’intervista alla ABC. “Non posso tornare indietro a prima del mio rapimento”.

“Ed è qualcosa di cui ho dovuto fare i conti. Ma sapere che finalmente stavo voltando pagina e che avrei dovuto sentirmi al sicuro con lui lontano dalla strada e che ero protetta ha significato molto. Mi sono sentita libera.”



