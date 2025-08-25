Una donna tenuta prigioniera in un bunker insonorizzato da uno stalker da 13 anni racconta la sua terrificante storia

Ma non appena il PPO è scaduto nel 2020, Thomas è ricomparso nella sua vita, comparendo nei bar, nei supermercati e negli altri luoghi in cui lei svolgeva la sua routine quotidiana.
Nel 2022, la sua inquietante fissazione raggiunse l’apice quando irruppe nella casa di Stites, la rapì e la tenne prigioniera nel bunker per 13 strazianti ore.
In quel momento terrificante, Stites fece leva sulla sua formazione da assistente sociale e cercò di calmare Thomas, usando una conversazione calma come unica possibile difesa.
Thomas fu arrestato e, nel dicembre 2023, condannato a pene detentive da 40 a 60 anni dopo essersi dichiarato colpevole di rapimento, tortura e stalking aggravato.
“La giustizia è una cosa strana. Non si traduce necessariamente in anni di prigione”, ha spiegato in un’intervista alla ABC. “Non posso tornare indietro a prima del mio rapimento”.
“Ed è qualcosa di cui ho dovuto fare i conti. Ma sapere che finalmente stavo voltando pagina e che avrei dovuto sentirmi al sicuro con lui lontano dalla strada e che ero protetta ha significato molto. Mi sono sentita libera.”
Add comment