Una donna tenuta prigioniera in un bunker insonorizzato da uno stalker da 13 anni racconta la sua terrificante storia

Nel corso degli anni, l’ossessione di Thomas non fece che aggravarsi. Mise un dispositivo di localizzazione nell’auto di Stites, si presentò ripetutamente negli stessi luoghi pubblici in cui lei si trovava e le lasciò persino fiori indesiderati sul posto di lavoro.

Nel 2014, dopo essersi laureata, a Stites è stato concesso un ordine di protezione personale (PPO) della durata di sei anni, quando un’amica ha visto Thomas aggirarsi nei pressi del suo condominio.

Ma non appena il PPO è scaduto nel 2020, Thomas è ricomparso nella sua vita, comparendo nei bar, nei supermercati e negli altri luoghi in cui lei svolgeva la sua routine quotidiana.