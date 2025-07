“Una notte drammatica” – a Isola dei Famosi non regna pace: è successo il finimondo

Amici dell’Isola, preparatevi a una notte da brividi! Proprio quando pensavamo che i nostri naufraghi avessero finalmente trovato un po’ di pace, la natura ha deciso di scatenare tutta la sua furia su Cayo Paloma. Una tempesta terribile si è abbattuta sull’isola, mettendo a dura prova i nostri coraggiosi concorrenti.





Jey Lillo, visibilmente provato, ha raccontato la sua esperienza nel confessionale. “Stanotte è stato un diluvio universale! Abbiamo passato una notte davvero tragica, abbiamo fatto il riso in una maniera assurda… Una cosa che non ripeterò mai più nella mia vita!”, ha confessato, con un tono che lasciava trasparire tutta la sua frustrazione. Sperava di poter vivere gli ultimi giorni sull’isola in modo più tranquillo, ma la realtà si è rivelata ben diversa: “Le difficoltà dell’isola ci accompagnano fino all’ultimo giorno.”

Amici, sembra che il clima sull’isola si stia scaldando un po’ troppo! Oltre al maltempo, Teresanna Pugliese e Omar Fantini si sono ritrovati a discutere ancora una volta. Tutto è iniziato con un commento ironico di Omar, che ha detto: “C’è la chef e tanti altri attorno…”, riferendosi con un sorriso all’atteggiamento di Teresanna. Lei, però, non l’ha presa bene e ha risposto: “Perché provi gusto a denigrarmi ogni volta in quello che faccio? Io non vengo qua a denigrare come fai te”. La situazione si è fatta un po’ tesa, e Mario Adinolfi ha dovuto intervenire per cercare di calmare gli animi.

Omar, dal canto suo, ha cercato di minimizzare la discussione durante il confessionale, dicendo: “Io l’ho presa un po’ sul ridere perché io sono permaloso, ma lei qualsiasi cosa che le dici parte a razzo”. Ma le sue parole non hanno fatto che aumentare la tensione sull’isola, dove nervi e stanchezza iniziano a pesare.