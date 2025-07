Una spettacolare nube a rotolo, nota come roll cloud, ha attraversato la costa nord-atlantica del Portogallo, creando stupore e timore tra i bagnanti presenti

Una straordinaria formazione nuvolosa si è manifestata lungo la costa nord-atlantica del Portogallo domenica 29 giugno 2025. Si tratta di una roll cloud, o nube a rotolo, un fenomeno meteorologico raro e suggestivo che ha attirato l’attenzione di centinaia di persone tra Figueira da Foz ed Esposende. La nube, lunga oltre 150 chilometri, ha impressionato i presenti per il suo aspetto e il rapido movimento verso la riva.





Molti bagnanti hanno descritto l’esperienza come spaventosa e surreale. Una donna ha raccontato su Facebook: “È successo tutto così in fretta. La nuvola è arrivata dal nulla, in pochi secondi”. Un’altra testimone ha aggiunto: “Quando l’ho vista, sono scappata subito via. L’acqua stava scomparendo mentre si avvicinava”. Alcuni hanno paragonato la nube a uno tsunami, per la sua imponenza e velocità. “È stato fantastico ma anche spaventoso”, ha dichiarato un’altra persona presente sulla spiaggia. “Ero sulla spiaggia, quando un vento fortissimo ha cominciato a soffiare”.

Secondo il climatologo Mário Marques, intervistato da CNN Portogallo, questo tipo di fenomeno non è comune. L’ultima volta che una roll cloud di tale portata è stata osservata in Portogallo risale a circa vent’anni fa, nella zona di Porto. La formazione di queste nubi richiede un insieme specifico di condizioni atmosferiche, che non si verificano frequentemente.

La roll cloud appartiene alla categoria delle nubi ad arco (arcus cloud) e viene identificata con il nome scientifico di stratocumulus volutus. Si tratta di una nuvola dalla forma allungata e tubolare, che sembra ruotare attorno a un asse orizzontale. Questo tipo di nube si sviluppa generalmente a basse altitudini, sotto i 2.000 metri, ed è caratterizzata da una struttura che può estendersi per decine o addirittura centinaia di chilometri.

La particolarità della roll cloud risiede nella sua capacità di mantenere una forma stabile mentre si muove, seguendo la direzione e la forza dei venti (wind shear). Sebbene solitamente si presenti come una singola cresta orizzontale, in alcuni casi possono apparire più rulli consecutivi.

Perché si formi una nube a rotolo, è necessario un netto contrasto termico tra le temperature dell’oceano e quelle della terraferma. Nel caso della roll cloud osservata in Portogallo, le acque dell’Oceano Atlantico avevano una temperatura compresa tra i 17 e i 18 gradi Celsius, mentre sulla terraferma si registravano valori prossimi ai 40 gradi Celsius. Questo divario termico di circa 20 gradi ha creato le condizioni ideali per il verificarsi del fenomeno.

Come spiegato da Mário Marques, oltre alla differenza di temperatura, altri fattori contribuiscono alla formazione di una roll cloud. Tra questi vi sono l’umidità elevata e la presenza di correnti d’aria ascendenti e discendenti che favoriscono il movimento rotatorio della nube. Questi elementi devono essere perfettamente sincronizzati affinché si sviluppi una nube con tali caratteristiche.

Il fenomeno ha suscitato grande interesse sui social media, dove numerosi video e immagini sono stati condivisi da chi ha assistito alla scena. La pagina Facebook di Meteo Trás os Montes ha pubblicato diversi contenuti che mostrano la spettacolare nube avanzare lungo la costa.

Nonostante la spettacolarità dell’evento, è importante sottolineare che le roll cloud non rappresentano un pericolo diretto per le persone. Tuttavia, possono essere accompagnate da venti intensi e improvvisi che potrebbero causare disagi temporanei nelle aree interessate.

La rara apparizione della roll cloud in Portogallo offre l’opportunità di approfondire lo studio di questi fenomeni meteorologici particolari. Per molti, è stata un’esperienza indimenticabile che ha combinato meraviglia e timore davanti alla potenza della natura.