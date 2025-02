“Una tristezza incredibile”: Chiara commenta il bacio tra Javier e Helena al Grande Fratello

Il Grande Fratello 2025 continua a essere al centro dell’attenzione, con Javier Martinez e Helena Prestes protagonisti di una crescente storia d’amore che ha visto il tanto atteso bacio tra i due. Nonostante i gesti romantici e i messaggi aerei di supporto, non tutte le reazioni sono positive, e tra i concorrenti, Chiara Cainelli ha espresso un commento particolarmente duro sulla coppia.





Chiara e Zeudi commentano il bacio

Durante una conversazione tra Chiara e Zeudi nel giardino della Casa, i due hanno discusso del bacio tra Javier e Helena, che è stato preceduto da un messaggio aereo in inglese che citava il brano “Magic” dei Coldplay. Nonostante il gesto di affetto, Chiara ha rivelato a Zeudi di non essere entusiasta della scena, definendola “una tristezza incredibile“. “Voto zero,” ha continuato, commentando come il bacio fosse poco naturale: “Era tipo incastrato. Lei felicissima, lui impacciato”.

Il commento di Chiara ha scatenato un acceso dibattito tra il pubblico, con molti che hanno dato ragione alla sua valutazione. “Javier non sa baciare”, hanno scritto alcuni utenti su X, mentre altri hanno osservato che l’atteggiamento di Javier sembrava goffo e smarrito. Da un lato, c’è chi critica il comportamento di Javier e Helena, accusandoli di non essere autentici, mentre i fan della coppia non hanno esitato a difendere il loro amore. “La vipera è Chiara, l’invidia è una brutta bestia,” hanno commentato i sostenitori della coppia, sottolineando la visibilità che Chiara sembra voler ottenere.

La tensione tra i concorrenti

Questa discussione tra Chiara e Zeudi non fa che aumentare la tensione tra i concorrenti del Grande Fratello, con l’amore tra Javier e Helena che continua a destare critiche ma anche il sostegno di una buona parte del pubblico. Le dinamiche tra i concorrenti sembrano sempre più complesse, e non mancano i commenti contrastanti, che alimentano il dibattito su ciò che sta accadendo nella Casa.