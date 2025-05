Uomo muore dopo aver fatto il bagno con un nuovo tatuaggio – Batteri letali entrati attraverso l’inchiostro fresco

La causa della morte di un uomo di 31 anni che ha ignorato il consiglio di non fare il bagno mentre aveva un nuovo tatuaggio è stata resa pubblica.





L’uomo non identificato era in vacanza in Messico e, ovviamente, fare il bagno è un must quando si viaggia. Tuttavia, solo cinque giorni prima, l’uomo aveva ricevuto un nuovo tatuaggio sulla sua gamba e gli era stato consigliato di evitare il nuoto per circa due settimane.

Purtroppo, l’uomo ha perso la vita dopo essersi tuffato nel Golfo e aver sviluppato sintomi insoliti. La zona del suo tatuaggio ha iniziato a gonfiarsi, arrossarsi e presentare lividi, e questo è stato solo l’inizio.

Dopo il bagno, l’uomo aveva febbre alta e brividi, e una eruzione cutanea ha iniziato a svilupparsi vicino al tatuaggio. Poi, mentre la malattia peggiorava, si è aperta, esponendo l’interno della sua gamba.

Dopo aver nuotato nelle acque salate e battericamente contaminate, l’uomo ha sviluppato uno shock settico da Vibrio vulnificus. Tuttavia, una volta portato in ospedale, le sue condizioni sono peggiorate e, poiché aveva problemi di salute preesistenti come la cirrosi epatica, era più suscettibile all’infezione. Il suo sistema immunitario era compromesso dal suo consumo di alcol e, poche settimane dopo essere stato ricoverato in ospedale, è morto per il fallimento degli organi e dopo essere stato messo in supporto vitale.

Il rapporto della BMJ, che ha documentato il caso dell’uomo, ha affermato: “Nonostante il trattamento iniziale aggressivo, il paziente ha sviluppato shock settico ed è morto”. “Questo caso evidenzia l’associazione tra malattia epatica cronica e alta mortalità associata alle infezioni da V. vulnificus”.

Gli operatori sanitari dovrebbero rimanere vigili per le infezioni da V. vulnificus nei pazienti con malattia epatica cronica e dopo l’ingestione di ostriche crude o l’esposizione all’acqua di mare. La sepsi è un’infezione che agisce rapidamente e una risposta potenzialmente fatale a un’infezione, ed è notoriamente difficile da identificare.

È consigliato attendere due settimane dopo aver ottenuto un nuovo tatuaggio prima di fare il bagno, poiché il nuoto può aumentare il rischio di infezione, inclusi i germi mangia-carne che l’uomo aveva, oltre a danneggiare l’inchiostro e irritare la pelle. In caso di dubbio, è meglio aspettare che il tatuaggio sia guarito.