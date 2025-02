Urlano “limoneranno” a Elodie e Achille Lauro a Sanremo, lei reagisce: “Sono impegnata”

Un momento di ironia e complicità ha catturato l’attenzione del pubblico durante il Dietrofestival, l’appuntamento televisivo che svela i retroscena del Festival di Sanremo. Tra i protagonisti della puntata andata in onda domenica 16 febbraio su Rai 1, ci sono stati Elodie e Achille Lauro, che hanno regalato non solo una performance memorabile sul palco dell’Ariston, ma anche un siparietto dietro le quinte che ha fatto sorridere e discutere i fan.





Durante la serata delle cover, i due artisti si sono esibiti in un doppio brano: “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè. La loro performance, caratterizzata da una forte intesa artistica, ha suscitato grande entusiasmo sui social, dove i fan li hanno scherzosamente paragonati ai “cattivi dei film Disney”, complici i look audaci: Elodie in un outfit total black e Achille Lauro con dettagli animalier e trucco scuro.

Prima di salire sul palco, però, le telecamere del Dietrofestival hanno catturato un momento ironico tra i due. Alla domanda provocatoria se avrebbero “limonato”, Elodie ha risposto con un sorriso: “Io sono felicemente fidanzata”, mentre Lauro ha aggiunto con tono scherzoso: “Macché, lei è sposata”, strappando una risata generale.

Una dedica speciale per Elodie: il gesto inaspettato di Achille Lauro

La complicità tra i due artisti non si è fermata al dietro le quinte. Durante la serata, Achille Lauro ha voluto sorprendere tutti con un gesto romantico. Al termine dell’esibizione, in un momento fuori programma, il cantante ha dedicato a Elodie il brano “Ancora” di Eduardo De Crescenzo.

“Carlo, mi devi scusare. Ho promesso a Elodie che avrei fatto un’incosciente pazzia per San Valentino”, ha dichiarato Lauro prima di intonare il brano. Visibilmente imbarazzata, Elodie ha cercato di trascinarlo via dal palco, ma il pubblico ha accolto il gesto con entusiasmo, applaudendo l’improvvisazione dell’artista.

Un duo che conquista il pubblico tra stima e chimica artistica

Non è un segreto che tra Elodie e Achille Lauro ci sia una forte chimica artistica e una reciproca stima. La loro esibizione nella serata delle cover è stata una delle più commentate sui social, con molti fan che hanno apprezzato la loro capacità di reinterpretare brani iconici con uno stile unico e personale.

Il gesto di Lauro, oltre a confermare il legame speciale tra i due, ha aggiunto un tocco di spontaneità e romanticismo alla serata, rendendo il momento indimenticabile per i telespettatori.