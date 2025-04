Valeria Marini parla dopo la lite con la madre: “Mi ha detto cose che non si possono ripetere”

La situazione tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, rimane tesa e irrisolta. In una recente intervista al Corriere della Sera, Marini ha espresso il suo disappunto per il fatto che, nonostante i tentativi di riconciliazione, la madre continua a non voler comunicare, nemmeno con i suoi altri figli, Claudia e Fabio. “Ancora non mi ha sbloccata. È ancora nello stato d’animo di non voler comunicare nemmeno con Claudia e Fabio,” ha dichiarato la showgirl, visibilmente preoccupata.





Da settembre, le due donne non si sentono, un periodo che ha portato notevole dolore a Marini. “Intanto mi faccia dire che domenica scorsa sono stata felice di vederla e di accertarmi con i miei occhi che stava bene ed era in salute, questa è la cosa più importante,” ha aggiunto, confermando che la mancanza di comunicazione con sua madre perdura da diversi mesi.

Valeria Marini ha espresso gratitudine verso Mara Venier, conduttrice di Domenica In, per aver tentato di facilitare un incontro tra lei e sua madre. “Mara è stata bravissima, anche perché ha fatto ridere mamma, che ha avuto la sua ribalta. Le sarò sempre grata per il tentativo,” ha affermato, riconoscendo l’importanza del supporto ricevuto.

Durante l’ultima puntata di Domenica In, ci sono stati momenti di tensione e commenti che hanno suscitato malumori. “La storia della palestra preferisco non commentarla. E poi, certo, non mi ha fatto piacere quell’uscita sulla Sardegna. Diciamo così: posso capire che il suo stato d’animo adesso sia molto alterato,” ha dichiarato Marini, evidenziando la fragilità della situazione familiare.

Le radici di questo conflitto sembrano affondare in eventi recenti, in particolare la truffa legata ai bitcoin, per la quale si attende una sentenza a novembre. Marini ha spiegato che questa esperienza ha avuto un impatto significativo sulla serenità della madre. “Il vero inizio è stato con la truffa dei bitcoin, per la quale la sentenza è attesa a novembre. Quella esperienza ha intaccato la sua serenità un giorno dopo l’altro,” ha affermato, chiarendo che non ha mai abbandonato Orrù durante questo difficile periodo.

In merito alla questione legale, Valeria ha scelto di non rispondere se sia lei a pagare l’avvocato della madre. “Queste cose non si dicono, le cose economiche per me non hanno importanza: quando c’è un problema si pensa solo a risolverlo,” ha dichiarato, sottolineando il suo approccio pragmatico.

Un altro aspetto che ha contribuito al malessere di Gianna Orrù è stata la diffusione della notizia della truffa. Marini ha spiegato: “Dopo la truffa ho voluto raccontare insieme con lei la sua storia. Intanto per far capire che poteva capitare a chiunque, ma poi perché pensavo che parlandone avrebbe sentito meno il senso di umiliazione che stava provando.” Questo gesto, sebbene motivato da buone intenzioni, non ha portato al risultato sperato.

Oggi, Valeria Marini si trova a riflettere su quanto tempo sia passato senza una comunicazione significativa con sua madre. “Non penso a ciò che è stato ma solo al futuro e tutte le cose belle che faranno insieme appena la situazione si risolverà,” ha affermato, esprimendo un desiderio di riconciliazione e di costruire nuovi ricordi insieme.

Il Natale trascorso separati ha lasciato un segno profondo in Marini. “Il Natale per me è sacro perché vuol dire famiglia: quel giorno sono andata a casa sua, mi ha aperto dopo un’ora e mi ha detto cose irripetibili. Ho capito che non era ancora il momento per ritrovarci,” ha rivelato, evidenziando il significato di quel giorno e il dolore della distanza.