Valeria Marini racconta il passato: “A 14 anni incinta di un uomo di 30, decisi di interrompere la gravidanza”





La showgirl Valeria Marini ha recentemente condiviso dettagli intimi della sua vita, rivelando di aver affrontato una gravidanza all’età di soli 14 anni, frutto di una relazione con un uomo di 30 anni. In un’intervista al Corriere della Sera, Marini ha spiegato come, alla scoperta della sua gravidanza, sia stata aiutata dalla madre. “Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha aiutata”, ha affermato. Ha descritto il suo ex partner come una persona “non tanto equilibrata, molto possessiva”, sottolineando la sua giovane età: “Io ero proprio una bambina. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro. Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto”.





Oltre a questo episodio doloroso, Valeria Marini ha parlato del suo primo amore, che risale ai tempi della scuola. “Il mio primo amore arrivò a 8 anni, era il mio compagno di banco. Ero bella precoce…”, ha ricordato. Crescendo, ha avuto relazioni con alcuni dei nomi più noti del panorama musicale e cinematografico italiano. Tra queste, ha menzionato un incontro con Alfonso Signorini, che ha descritto come “una persona speciale”. Marini ha raccontato: “La prima volta ci siamo incontrati a piazza San Lorenzo in Lucina per un’intervista e ho capito subito che aveva una marcia in più. Sua madre mi adorava: mi chiamava ‘burro e farina’”. Sebbene Signorini abbia in passato smentito che la loro relazione fosse solo platonica, Marini ha affermato che c’era un forte legame di stima tra di loro.

Un altro ricordo significativo per Marini è quello del suo legame con Jovanotti. “Avevo quasi 19 anni, non eravamo famosi né io né lui. Ci eravamo conosciuti in una discoteca d’estate, dove lui faceva il dj e io lavoravo come ragazza immagine, perché da subito mi sono mantenuta da sola, pur essendo di famiglia benestante”, ha dichiarato. Ha aggiunto che Jovanotti era già noto per il suo talento, anche se non aveva ancora incontrato Cecchetto. “Con Jovanotti era un amore puro, è durato circa un anno. È diventato famoso prima di me, è un grande, lo stimo molto per il suo carattere gioioso, solare, un po’ come il mio”, ha detto Marini.

Anche il suo rapporto con Vittorio Cecchi Gori ha lasciato un segno. “Chi ti strappa un sorriso ti regala felicità. E in questo, forse, il più divertente è stato Vittorio Cecchi Gori, sicuramente uno dei più simpatici, avendo vissuto una vita intera in mezzo ad attori da commedia”, ha commentato Marini, mostrando un certo affetto per il produttore.

Riguardo alla sua posizione nei confronti del denaro, Valeria Marini ha chiarito di non avere un particolare interesse per la ricchezza. “A me non importa del denaro, anche se mi piace stare bene economicamente con quello che mi sono conquistata da sola con il mio lavoro, facendo la formichina, accendendo mutui e pagando le tasse”, ha dichiarato. Ha anche sottolineato il suo desiderio di aiutare chi ha bisogno: “Se posso, aiuto sempre le persone che me lo chiedono, amiche o fidanzati”.

La vita di Valeria Marini è stata caratterizzata da esperienze intense e relazioni significative, che l’hanno portata a riflettere su temi importanti come la maternità e la crescita personale. La sua storia di gravidanza e aborto, affrontata in giovane età, ha avuto un impatto duraturo su di lei, mentre i suoi ricordi amorosi rivelano un percorso di scoperta e apprendimento. La sua attitudine verso il denaro, invece, mostra un approccio pragmatico e altruista, evidenziando il suo impegno nel sostenere gli altri.



