Valerio Scanu racconta il motivo della diffida da parte di Anna Oxa: “Pensavo fosse uno scherzo”

Durante la sua partecipazione al programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, Valerio Scanu ha condiviso un episodio inaspettato che lo ha coinvolto con l’ex vincitrice del Festival di Sanremo, Anna Oxa. Il cantante, noto per le sue esibizioni nel programma “Tale e quale show”, ha rivelato di aver ricevuto una diffida da parte della Oxa dopo averla imitata. Questo evento è stato causato da un malinteso che ha portato a una situazione piuttosto imbarazzante per lui.





Scanu ha spiegato che la diffida è arrivata in seguito a un articolo pubblicato da una testata giornalistica, che ha utilizzato la sua foto al posto di quella di Anna Oxa in un contesto legato alla sua apparizione nel programma “Amici”. “È successo un paio d’anni dopo, perché Anna Oxa andò ospite ad Amici, una testata giornalistica fece un articolo e utilizzò la mia foto al posto di quella della Oxa,” ha dichiarato il cantante. La confusione ha suscitato l’ira del management della Oxa, che ha erroneamente pensato che Scanu avesse sfruttato la sua immagine in modo improprio.

Di fronte alla reazione sorpresa dei presenti in studio, Valerio Scanu ha proseguito il suo racconto: “Io che c’entro? Secondo le persone che le stavano attorno io avevo fatto un magheggio, tipo hacker, avevo sfruttato la sua immagine. All’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi dissi loro di contattare il mio avvocato, alla fine è finita lì.” Questo episodio ha messo in luce come, in un’epoca di rapida diffusione delle informazioni, anche un semplice errore di attribuzione possa generare conseguenze legali e malintesi tra artisti.

In un’altra occasione, Scanu ha vissuto un’esperienza simile. Durante una puntata di “Ballando con le Stelle”, dove ha cantato il brano “Ti lascerò” in duetto con Fausto Leali, la sua immagine è stata nuovamente confusa con quella di Anna Oxa. “Nell’Enciclopedia di Bartoletti, si parlava di tutti i vincitori di Sanremo, io cantai anche Ti lascerò in duetto con Fausto Leali a una puntata di Ballando con le Stelle, misero anche in quella occasione una foto mia al posto di quella della Oxa,” ha spiegato.

Durante la stessa puntata, Valerio Scanu ha anche commentato le recenti dichiarazioni di Mogol riguardo a Giorgia, la quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 classificandosi al sesto posto con il brano “La cura per me”. Mogol ha affermato che offrirebbe un corso gratuito a Giorgia, sostenendo che, pur riconoscendone il talento, la sua voce sarebbe ancorata a uno stile di canto obsoleto. Scanu ha risposto a queste affermazioni con fermezza, affermando: “Nel 2025 saper cantare è una colpa. Io lo dico. Sicuramente i manager di Mogol dovrebbero consigliarlo meglio… se dice una castroneria del genere diventa poco credibile.”

Il cantante ha continuato, esprimendo la sua incredulità per le parole di Mogol: “Come si fa a dire a Giorgia una cosa così? Canta bene come cantava bene trent’anni fa. Non mi sembra una voce antica. ‘Offro io un corso nella mia scuola’, dai su…”

Queste dichiarazioni hanno suscitato un dibattito acceso tra i fan e gli esperti del settore musicale, che si sono divisi tra coloro che sostengono la posizione di Mogol e chi, come Scanu, difende l’arte e la versatilità di Giorgia. La questione solleva interrogativi sulla percezione della musica contemporanea e sull’evoluzione delle voci e degli stili di canto nel corso degli anni.

La discussione si è estesa anche ai social media, dove i fan di Giorgia e i sostenitori di Valerio Scanu hanno espresso le loro opinioni, creando un vivace scambio di idee. La situazione ha messo in evidenza le diverse visioni artistiche e le aspettative che il pubblico ha nei confronti degli artisti, specialmente in un panorama musicale in continua evoluzione.