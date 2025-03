Vanessa Scalera dice addio a Imma Tataranni: “La stagione che verrà sarà l’ultima. La scrittrice? Scordare Venezia”

L’attrice Vanessa Scalera ha confermato in un’intervista rilasciata al Messaggero la sua intenzione di lasciare la serie Imma Tataranni dopo la prossima stagione. Vanessa ha dichiarato che la quinta sarà l’ultima per il suo personaggio, il Sostituto Procurato, affermando: “Farò la quinta stagione poi basta. Lascerò la serie al momento giusto, anche se Tataranni mi mancherà”. Questo annuncio ha suscitato diverse reazioni tra i fan e gli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse il percorso della serie.





Durante l’intervista, Vanessa Scalera ha anche riflettuto sul successo del suo personaggio, sottolineando che il pubblico potrebbe averlo apprezzato non solo per il lavoro di squadra che ha reso possibile la realizzazione della serie, ma anche per il fatto che “Imma non è proprio bellissima, con quei capelli alla Biscardi e i vestiti cafoni”. Queste parole mettono in evidenza un aspetto particolare del personaggio, che si distingue per la sua autenticità e umanità.

Oltre a discutere del suo futuro nella serie, Vanessa ha affrontato anche la questione della rivalità e dell’invidia che ha percepito attorno a sé da quando Imma Tataranni ha raggiunto un grande successo. Ha dichiarato: “Ho avvertito l’invidia quando Imma Tataranni è esplosa e continuo ad avvertirla, anche da persone che ritenevo amiche”. Queste affermazioni evidenziano le difficoltà che molti artisti affrontano quando il loro lavoro riceve attenzione e riconoscimenti.

Un altro tema affrontato da Vanessa Scalera è stato il battibecco avuto con la scrittrice Mariolina Venezia durante la conferenza stampa di presentazione della fiction di Rai1. In quell’occasione, Mariolina aveva accusato l’attrice di essere ingrata, a cui Vanessa ha risposto sostenendo di non doverle nulla. La tensione tra le due donne ha sollevato interrogativi sulla loro relazione e sul ruolo che ciascuna gioca nel successo della serie.

Per chiudere la questione, Vanessa Scalera ha lanciato una frecciatina a Mariolina Venezia con una citazione che fa riferimento a un film che ama: “Mi limito a citare il titolo di un film che amo: Dimenticare Venezia”. Questa frase sembra voler sottolineare il desiderio di Vanessa di distaccarsi dalle polemiche e dalle tensioni personali, concentrandosi invece sul suo lavoro e sulla sua carriera.

Intanto, lo sceneggiatore Salvatore De Mola ha condiviso alcune anticipazioni sulla quinta stagione di Imma Tataranni, promettendo novità interessanti e colpi di scena. Le informazioni fornite da Salvatore sono attese con grande interesse dai fan della serie, che sperano di vedere come si svilupperà la trama e quali saranno le sfide che Imma dovrà affrontare nel suo ultimo capitolo.