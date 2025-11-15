Vannacci che soddisfazione: il giornalista insinua, lui risponde con una ricevuta che lo zittisce





Ma voi credete ancora a cosa scrivono i giornali? Soprattutto se chi scrive è Giacomo Salvini e il giornale è il pacco quotidiano?

Difficile rendere ridicolo più di quanto lo faccia lui stesso il Salvini giornalista, ma oggi è sabato e ho qualche minuto libero.

Allora pubblico la fattura del mio volo Bruxelles-Venezia (Treviso) dalla quale si evince che il biglietto è stato fatto il 16 ottobre 2025 e che il mio tour in veneto era previsto e pianificato da più di venti giorni e non è certo stato organizzato quale “risposta” al da lui vaneggiato “bando” dei vertici del Carroccio dal Veneto.

Bando mai esistito, nella realtà.

Eppure durante la scuola di giornalismo gli avrebbero dovuto insegnare che le bufale non si raccontano.

Ma lui, evidentemente, sulle bufale ci vuole costruire una carriera.

Andrò a Venezia la settimana entrante con una copia del pacco quotidiano, non si sa mai che passando per un mercatino non abbia bisogno di incartare del pesce.





Lega, Vannacci organizza il contro-tour in Veneto: diserta il comizio dei leader per il candidato Alberto Stefani

Dopo le polemiche sul “bando” dei vertici del Carroccio, l’ex generale farà tre eventi il 18 novembre tra Verona e Vicenza in contemporanea con la chiusura di Meloni, Salvini e Zaia a Padova. All’ex generale e vicesegretario della Lega, Roberto Vannacci, non è andata giù la decisione dei vertici del partito veneto di tenerlo lontano dalla campagna elettorale in sostegno del candidato Presidente di Regione, Alberto Stefani. La notizia, riportata martedì dal Fatto, è circolata per ore nella Lega soprattutto dopo le ultime uscite di Vannacci in cui veniva riscritta la storia del Ventennio fascista provocando irritazione tra molti dirigenti. Così, il vicesegretario ha subito reagito organizzando un mini-tour in Veneto in vista delle elezioni del 23-24 novembre



