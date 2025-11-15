Vannacci che soddisfazione: il giornalista insinua, lui risponde con una ricevuta che lo zittisce

Difficile rendere ridicolo più di quanto lo faccia lui stesso il Salvini giornalista, ma oggi è sabato e ho qualche minuto libero.
Lega, Vannacci organizza il contro-tour in Veneto: diserta il comizio dei leader per il candidato Alberto Stefani
Lega, Vannacci organizza il contro-tour in Veneto: diserta il comizio dei leader per il candidato Alberto Stefani
Editore: Luca Zecca Via Enea picchio n 10 Roma – 00121– Cod. Fisc. ZCCLCU77S09H501N
– P.Iva: 05814430111-
Photo Credits: L’editore ha i diritti di utilizzo delle immagini presenti sul sito
Add comment