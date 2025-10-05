Vannacci, scontro con un’assessora PD: le risponde con una domanda e la mette in difficoltà





L’assessore Alessandra Nardin, in merito alla mia candidatura, ha espresso perplessità riguardo alla mia idoneità, facendo riferimento a presunti legami con ambienti non rappresentativi della realtà toscana. Desidero precisare che tali affermazioni non trovano riscontro nei fatti e che la mia esperienza e la mia visione politica sono pienamente in linea con le esigenze della regione. Confido nel voto libero e consapevole degli elettori toscani, che il 12 e 13 ottobre avranno la possibilità di esprimere la propria opinione.





Toscana: l’assessore Alessandra Nardin*, senza laurea e confusa sulla Costituzione, dice che non sarei il benvenuto tra chi mi accoglie con calore. Lei e Mazzeo vivono fuori dalla realtà. Questa è la sinistra che governa la Toscana. Il 12/13 ottobre vota Lega e cambia la Toscana. pic.twitter.com/ahXbsJFgw4 — Roberto Vannacci (@RoVannacci) October 5, 2025



