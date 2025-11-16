“Vederlo così in televisione è pietoso”: il duro sfogo di Evelina Sgarbi sul padre





Evelina Sgarbi è tornata a parlare del padre dopo la sua recente apparizione nel programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, trasmesso su Rai1. Mentre il critico d’arte era ospite di Mara Venier a Domenica In, la figlia si trovava nel salotto di Canale 5 per condividere le proprie riflessioni su quanto visto in tv.





Secondo la giovane, le immagini trasmesse durante l’intervista avrebbero confermato le sue preoccupazioni: “Avete visto, parlava a fatica, non guardava l’interlocutore, sfogliava le pagine del libro. Io vorrei puntare sulla sua salute, le immagini parlano da sole, è evidente che non sta bene”, ha dichiarato.

Evelina ha risposto anche alle parole del padre, che aveva definito “fuori misura” le sue recenti dichiarazioni: “Io non lo trovo né fuori misura né fuori logica. Ha ammesso in un certo modo delle mancanze che ha avuto nei miei confronti, ma ci sono abituata. So da quando sono nata di avere un padre fuori dal comune”.

La figlia ha poi criticato la gestione dell’immagine pubblica del padre, sostenendo che la compagna Sabrina Colle e il suo entourage stiano cercando di mostrare un recupero che, secondo lei, non corrisponde alla realtà: “Loro cercano con queste sue apparizioni di far vedere che sta meglio, che le mie sono richieste infondate. Ma si è ridotto in questo stato”.

Entrando nel merito della situazione legale, Evelina Sgarbi ha ricordato che la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per il padre è già stata esaminata in tribunale: “Il giudice ha espresso la volontà di voler continuare con la valutazione. Anche a vederlo così, non può gestire le sue cose allo stesso modo”.

Durante l’intervista, la giovane ha parlato anche del rapporto con la zia Elisabetta Sgarbi, sorella del critico d’arte. “Sono stupita che lei permetta che lo si mandi in questo stato a parlare. Avevo cercato di mettermi in contatto per sapere delle cose, mi disse che sarebbe stato ricoverato per dei controlli. Quando le ho scritto per andarlo a trovare, non mi ha mai risposto e in tribunale ha negato questa cosa, ma io ho gli screenshot”, ha raccontato.

Uno dei passaggi più forti dell’intervista è stato quello in cui Evelina ha sostenuto che il padre possa essere oggetto di pressioni e ricatti: “Penso che sia plagiato dalle persone che gli stanno accanto. Non c’è una parola vera d’amore, sembrava leggesse un copione. Continuo a pensare che sia ricattato”.

Ha inoltre lasciato intendere che dietro questa situazione possano esserci aspetti non del tutto chiari: “Penso che loro temano questa cosa perché ci sono cose che non sono regolari, cose che non possiamo immaginare, cose che sono state fatte negli anni e che non sono tanto giuste”.

Nel corso dell’intervista, Evelina Sgarbi ha espresso amarezza per l’immagine televisiva del padre e per l’insistenza nel mostrarlo come attivo e lucido: “È pietoso farlo. Se lui vuole far passare che abbia lavorato questi mesi, basta cercare su Google: ci sono le conferenze sugli argomenti che poi si trovano nel libro. Io non lo riconosco più, lo sottolineo. Sono stufa che venga tutto insabbiato, mi sono stufata. Io faccio il possibile”.



