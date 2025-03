Vedovo ucciso a coltellate da una conoscente della moglie, deceduto Mauro Pereni: fermata una donna di 56 anni

Un tragico episodio si è verificato a Preganziol domenica sera, 16 marzo, quando Mauro Pereni, un uomo di 67 anni, è stato accoltellato nella sua abitazione di via Fratelli Bandiera. La vittima è stata aggredita da una donna di 56 anni, amica della moglie defunta, che si trovava ospite da lui dopo aver perso la casa.





Secondo le prime ricostruzioni, la donna era stata accolta in casa da Pereni in segno di amicizia e solidarietà, in memoria della moglie scomparsa. Tuttavia, durante una colluttazione, le cui cause sono ancora da chiarire, la donna ha colpito Pereni con un coltello da cucina, infliggendogli una ferita gravissima al torace.

Nonostante il tempestivo intervento dell’equipe medica dell’ospedale Ca’ Foncello, dove l’uomo è stato sottoposto a un’operazione chirurgica d’urgenza, non è stato possibile salvarlo. Le sue condizioni erano critiche, e Pereni è deceduto poco dopo.

L’arma utilizzata per l’aggressione è stata identificata come un coltello da cucina trovato nell’abitazione della vittima. Secondo le indagini, la 56enne avrebbe impugnato il coltello durante un acceso litigio avvenuto all’interno dell’appartamento. Al termine della discussione, ha colpito Pereni al torace, provocando ferite fatali.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando Pereni, con le ultime forze a disposizione, ha contattato il numero di emergenza 118, prima di collassare a terra privo di sensi. Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, ma non sono riusciti a salvare la vita all’uomo.

La donna coinvolta, dopo l’aggressione, è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di omicidio aggravato. È emerso che è incensurata, e le autorità stanno ora conducendo ulteriori indagini per fare chiarezza sull’accaduto. Gli inquirenti ascolteranno anche la versione dei fatti della donna, ora in custodia, per confrontarla con le evidenze raccolte.

Attualmente, non sono noti i motivi che hanno scatenato il litigio tra i due. Le autorità stanno cercando di comprendere cosa sia accaduto prima della colluttazione e quali fattori abbiano portato la donna a compiere un gesto così estremo contro colui che le aveva offerto ospitalità in un momento di difficoltà.

Questo tragico evento ha scosso la comunità di Preganziol, dove i residenti sono rimasti increduli di fronte alla violenza di un atto che ha portato alla morte di un uomo che aveva cercato di aiutare una persona in difficoltà. La storia di Mauro Pereni e della donna coinvolta è un triste promemoria delle complessità delle relazioni umane e delle conseguenze che possono derivare da conflitti irrisolti.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con gli investigatori che analizzeranno ogni aspetto della vicenda per determinare le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico epilogo. La comunità attende risposte, mentre la famiglia di Pereni piange la perdita di un uomo che ha cercato di fare del bene.