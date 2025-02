Venerdì l’addio a Daniela, travolta e uccisa a 19 anni da un’auto. La madre: “Come vivrò senza di te?”

I funerali di Daniela Gambardella, la giovane di 19 anni tragicamente deceduta a causa di un incidente stradale, si terranno domani, venerdì 28 febbraio, presso la Basilica Sant’Alfonso M. De Liguori a Pagani, in provincia di Salerno, alle 10.30. La salma arriverà già stasera, a partire dalle 19. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità, e il manifesto funebre è stato pubblicato dalla madre, Rosa Violante, sul suo profilo Instagram. In un post straziante, ha scritto: “Me distrutt”, esprimendo la disperazione che ha travolto la sua vita dopo la perdita della figlia. Ha aggiunto: “Amore di mamma, dimmi che è solo un brutto sogno, comm faccj senz e te”.





Daniela Gambardella è stata investita mentre attraversava le strisce pedonali in via Laurentina, davanti al centro commerciale Maximo, da un automobilista di 72 anni alla guida di un SUV Mercedes. La giovane, studentessa all’Università Roma Tre, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. Mentre si dirigeva verso l’autobus, è stata travolta dall’auto, che l’ha trascinata per diversi metri, portandola a perdere la vita praticamente sul colpo. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le autorità competenti, in particolare gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente. L’automobilista, sebbene illeso, è stato portato in ospedale per accertamenti, inclusi test alcolemici e tossicologici, per determinare le sue condizioni al momento dell’incidente. Il veicolo coinvolto è stato sequestrato per ulteriori indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire la velocità alla quale procedeva l’auto e se Daniela avesse attraversato con il semaforo verde per i pedoni.

La morte di Daniela Gambardella ha suscitato un’ondata di commozione e indignazione tra i suoi amici e familiari, che ricordano la giovane come una persona piena di vita e ambizioni. La sua tragica scomparsa ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme del codice della strada, specialmente in prossimità delle strisce pedonali.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale, con molti che si sono uniti nel cordoglio per la perdita di una giovane promettente. Le parole della madre di Daniela su Instagram hanno toccato il cuore di molti, evidenziando il dolore incommensurabile che una perdita così tragica può causare. La comunità si sta preparando a dare l’ultimo saluto a Daniela, un gesto di solidarietà e supporto per la famiglia in questo momento difficile.

Inoltre, la vicenda ha suscitato l’attenzione dei media, che stanno seguendo da vicino l’evoluzione delle indagini. La speranza è che la verità emerga e che giustizia venga fatta per Daniela, affinché la sua morte non sia stata vana. La comunità chiede misure più severe per garantire la sicurezza sulle strade, affinché tragedie simili non si ripetano in futuro.

La famiglia di Daniela Gambardella ha ricevuto numerosi messaggi di condoglianze e supporto da parte di amici, conoscenti e anche da persone che non la conoscevano personalmente, ma che si sono sentite toccate dalla sua storia. La perdita di una giovane vita, piena di sogni e speranze, ha colpito profondamente tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere la ragazza o che hanno semplicemente seguito la sua storia attraverso i media.