Venezuela, orrore in diretta su TikTok: il blogger Sarmiento ucciso mentre denunciava i clan

Un tragico evento ha scosso la città di Maracay, nel cuore del Venezuela, dove il giovane blogger Gabriel Sarmiento è stato brutalmente assassinato mentre trasmetteva in diretta su TikTok. Il ragazzo, noto per le sue coraggiose denunce contro i clan criminali locali, è stato vittima di un attacco armato nella sua abitazione.





Secondo quanto riportato dai media locali, l’omicidio è avvenuto nelle prime ore del mattino. Sarmiento stava conducendo una trasmissione dedicata alle attività di alcune delle organizzazioni criminali più temute del Paese, tra cui il “Tren de Aragua” e il “Tren del Llano”. Durante la diretta, aveva menzionato esplicitamente il nome di Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “El Niño Guerrero”, il leader del Tren de Aragua, noto per essere una figura simbolo della criminalità organizzata venezuelana.

L’episodio si è consumato in modo improvviso e violento. Un gruppo armato ha fatto irruzione nella casa di Sarmiento mentre era ancora collegato in diretta con i suoi spettatori. I colpi di arma da fuoco hanno interrotto bruscamente la trasmissione, lasciando attoniti i numerosi utenti che stavano seguendo l’evento in tempo reale. Il giovane utilizzava i social media per denunciare non solo le attività delle bande criminali, ma anche i presunti legami tra queste ultime e alcune frange corrotte dello Stato venezuelano.

Il “Tren de Aragua” è una delle organizzazioni più potenti e temute del Venezuela. Il gruppo ha avuto origine nella prigione di Tocorón, situata non lontano da Maracay, che per anni è stata utilizzata come base operativa per gestire traffici di droga, estorsioni, rapimenti e omicidi su commissione. Nonostante un’importante operazione militare lanciata dal governo nel 2023 per riprendere il controllo della struttura penitenziaria, il leader del clan, El Niño Guerrero, è riuscito a sfuggire alla cattura ed è tuttora latitante.

Le autorità venezuelane, tuttavia, continuano a minimizzare la portata del fenomeno. Il governo del presidente Nicolás Maduro sostiene che l’esistenza di gruppi come il Tren de Aragua sia una costruzione mediatica volta a destabilizzare il Paese e giustificare eventuali interventi esterni. Questa posizione contrasta con le testimonianze di milioni di cittadini che ogni giorno affrontano le conseguenze della violenza e della corruzione dilagante.

Gabriel Sarmiento, con il suo lavoro di denuncia, rappresentava una voce fuori dal coro in un contesto segnato dall’omertà e dalla paura. Armato solo del suo smartphone, il giovane cercava di portare alla luce crimini spesso lasciati impuniti. La sua morte evidenzia ancora una volta i rischi che corrono coloro che osano sfidare i poteri criminali in Venezuela.

Questo tragico evento ha suscitato indignazione e sgomento sia a livello locale che internazionale. La figura di Sarmiento rimane un simbolo di coraggio e determinazione per molti venezuelani che lottano ogni giorno contro un sistema percepito come inefficace e corrotto.