“Venite subito tutti qui.” Grande Fratello, è successo il finimondo: pubblico sotto shock





Oh, ma che casino ieri sera al Grande Fratello. Non è neanche passato un giorno e già hanno sganciato la bomba. Giuro, il pubblico ancora deve riprendersi.





Allora, dopo la prima puntata, i concorrenti si sono piantati in giardino a farsi i fatti degli altri (classico), e ognuno ha iniziato a raccontare pezzi random della propria vita. E qui, boom! La più giovane della banda, Giulia Soponariu, ha buttato lì una rivelazione che ha gelato tutti. Racconta della famiglia rumena super numerosa, tutto molto tenero, poi se ne esce con un dettaglio che, oh, ha lasciato la casa senza fiato.

C’è pure chi pensa che la produzione li abbia richiamati, tipo “Oh ragazzi, venite che dobbiamo cambiare le batterie” (ma va là, mica ci crediamo), forse per distrarli perché già stavano spoilerando mezza stagione. E ora tutti sanno che la bionda è lì perché è stata… rullo di tamburi… rapita.

Sì, hai letto bene. Rapita. E Donatella Mercoledisanto, che a quanto pare non ha peli sulla lingua, spara: “Pure rapita questa? Ma non ti è mancato nulla e hai solo 19 anni!” Un po’ più zen Simone De Bianchi, che cerca di stoppare Giulia: “No vabbè non dire altro, tanto poi lo racconti, c’è tempo per le confessioni pesanti. Parliamo di cose più easy.” E Giulia? Si blocca di botto, quasi capendo che forse ha detto troppo e magari la produzione voleva gestirla diversamente, sta roba.

La sua confessione? “Sono la terza di sei fratelli. I miei sono rumeni ma stanno qui da vent’anni. Faccio la modella, ho recitato in Romania, ballo, canto… e sì, sono anche stata rapita da piccola. Ma non in Romania, qui in Italia. Probabilmente uscirà tutto con una clip, vediamo.” Praticamente ha sganciato la bomba e poi si è zittita.

Ovviamente la scena non è passata inosservata: su Mediaset Extra la diretta ha fatto impazzire i social. Twitter (o X, chiamatelo come vi pare) è esploso. Gente che scrive “Ma ha appena detto che l’hanno rapita!” Altri: “Forse non poteva dirlo, infatti si è fermata subito.” Internet non perdona eh.

Detto ciò, Giulia era già una delle new entry più chiacchierate. Simona Ventura l’ha presentata in pompa magna, lei è entrata subito con quell’aria solare che ti fa pensare “questa spacca”. Si è presentata: “Ho 19 anni, quasi 20, studio Economia e Statistica a Torino, siamo in otto in famiglia, adoro i miei fratellini. La mia sorellina di 7 anni è la mia mini-me.” Insomma, dolce, simpatica, super estroversa.

Nella clip di presentazione ha mostrato la sua cameretta a Carignano, che descrive come il suo bunker personale. Modella da quando aveva 14 anni (altezza 1,83, mica pizza e fichi), una che ama far ridere, ballare, fare casino, e si definisce pure “super cringe”. Cioè, lo ammette proprio, si prende in giro da sola. Come fai a non volerle bene?

Però quella storia del rapimento, oh, resta lì sospesa come una nuvolona. Chissà se ne parleranno con una clip ufficiale o se la produzione proverà a smorzare i toni. Fatto sta che Giulia, con una sola frase, si è presa la scena e già tutti parlano di lei. Se il buongiorno si vede dal mattino, qui ci sarà da divertirsi.



