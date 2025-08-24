Victoria De Angelis innamorata, vacanze in Sicilia con Luna Passos: “Estate di baci e abbracci”





La bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, sta vivendo un’estate all’insegna dell’amore e del relax insieme alla fidanzata Luna Passos, modella di professione. La coppia ha scelto le suggestive Isole Eolie, in Sicilia, come meta per una vacanza romantica, durante la quale hanno condiviso momenti di felicità e passione. Sui social, la musicista ha pubblicato una serie di scatti che raccontano il loro soggiorno tra mare cristallino, giornate in barca e serate rilassanti.





La relazione tra Victoria De Angelis e Luna Passos è stata ufficializzata nel 2023, ma i primi scatti della coppia erano stati pubblicati dal settimanale “Chi” nel giugno dello stesso anno. Da allora, le due protagoniste non hanno nascosto il loro amore, condividendo spesso immagini e dediche sui social network. In occasione della vacanza estiva, la bassista ha accompagnato le foto con una didascalia che riflette il tono spensierato della loro estate: “È un’estate di baci, abbracci e tette”.

La vacanza alle Isole Eolie ha visto la coppia godersi il sole e il mare in compagnia di alcune amiche, alternando momenti di relax a bordo di una barca a cocktail sorseggiati al tramonto. Gli scatti pubblicati da Victoria De Angelis mostrano la sintonia tra le due, con gesti affettuosi e sorrisi che testimoniano la serenità della relazione. La scelta delle Eolie come destinazione non è casuale: l’arcipelago siciliano è noto per la sua bellezza naturale e il fascino delle sue spiagge, che hanno fatto da cornice perfetta alla vacanza della coppia.

La storia d’amore tra Victoria De Angelis e Luna Passos ha attirato l’attenzione del pubblico fin dal suo inizio. Dopo le prime foto pubblicate dalla stampa, è stata la stessa musicista a confermare la relazione sui social, consolidando il legame con la modella. Nel corso dell’ultimo anno, le due hanno celebrato diversi momenti importanti insieme, come il primo anniversario della loro relazione, festeggiato con una vacanza ai Caraibi. Per il 25esimo compleanno di Victoria, la fidanzata ha dedicato alla bassista un messaggio romantico accompagnato da una foto che le ritrae insieme.

La bassista dei Maneskin non ha mai nascosto la sua personalità autentica e il percorso di accettazione di sé stessa. In un’intervista del 2021 rilasciata a Vanity Fair, aveva parlato apertamente della sua sessualità e delle difficoltà iniziali nell’esprimere liberamente chi fosse: “È stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare oltre le limitazioni che avevo imposto a me stessa”. Questo approccio sincero alla vita si riflette anche nella sua relazione con Luna Passos, che rappresenta per lei un capitolo importante di crescita personale e affettiva.

Oltre alla musica e alla vita sentimentale, Victoria De Angelis continua a essere un’icona per i fan dei Maneskin e per chi apprezza il suo stile unico. La sua presenza sui social è caratterizzata da immagini che raccontano non solo la sua carriera artistica, ma anche momenti privati che mostrano la sua autenticità. La vacanza in Sicilia ha aggiunto un ulteriore tassello al racconto della sua vita, dimostrando quanto sia importante per lei condividere con i suoi follower anche i momenti più intimi.

La scelta di trascorrere l’estate alle Isole Eolie si inserisce in una tradizione consolidata per molte celebrità italiane e internazionali che scelgono l’arcipelago siciliano per le sue bellezze naturali e l’atmosfera rilassante. Per Victoria De Angelis e Luna Passos, questa vacanza rappresenta non solo un’occasione per staccare dalla routine quotidiana, ma anche un modo per celebrare il loro amore in un luogo speciale.



