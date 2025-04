Vieri finisce in ospedale durante la vacanza alle Maldive: “Un polmone sta bene, l’altro fischia”

Christian Vieri, noto ex calciatore, ha dovuto interrompere prematuramente la sua vacanza alle Maldive, dove si trovava con la famiglia. Dopo pochi giorni di soggiorno in quello che sembrava un vero paradiso, un problema di salute e le indicazioni del medico hanno suggerito che fosse meglio rientrare in Italia. Le immagini di Vieri dal lettino d’ospedale, con una mascherina di ossigeno sul viso, hanno suscitato preoccupazione tra i suoi fan. Tuttavia, l’ex bomber ha voluto chiarire la situazione attraverso un video pubblicato su Instagram.





Nel video, Vieri ha risposto alle domande dei follower riguardo le sue condizioni di salute, rivelando di essere partito dall’Italia con alcuni sintomi. Ha dichiarato: “Tutti mi chiedono come sto. Sono partito dall’Italia con tosse e dolore alle ossa”. Inizialmente, ha cercato di curarsi da solo, assumendo un comune antipiretico, convinto che sarebbe stato sufficiente. Tuttavia, la sua situazione non è migliorata come sperava, e ha dovuto affrontare la realtà di una visita medica.

La tosse persistente e un malessere generale lo hanno portato a consultare un medico in loco. Durante la visita, il dottore ha esaminato i suoi polmoni e gli ha comunicato: “Uno sta bene, ma l’altro fischia un po’”. Questo ha spinto Vieri a rendersi conto che non poteva rimanere alle Maldive e che era necessario un trattamento più adeguato. Il medico gli ha prescritto un antibiotico per affrontare la situazione.

Nonostante la preoccupazione iniziale, Vieri ha rassicurato i suoi fan, sottolineando che non si trattava di nulla di grave. Ha affermato che, con pazienza e il giusto trattamento, sarebbe potuto tornare in forma. Con un sorriso, ha fatto il saluto del soldato, mostrando che le sue condizioni erano sotto controllo. Tuttavia, la conclusione della sua vacanza è stata amara: “La vacanza è finita, è ora di tornare a casa”, ha commentato, esprimendo la delusione per un soggiorno così breve.

Prima di dover rientrare, Vieri aveva condiviso momenti felici sui social, descrivendo il luogo come un “paradiso” e postando foto mentre si tuffava nel mare verde smeraldo. Tuttavia, quel sogno di relax si è trasformato in un’esperienza difficile, costringendolo a lasciare il luogo che aveva tanto desiderato visitare.

La situazione di Vieri ha colpito i suoi fan, molti dei quali hanno espresso supporto e affetto attraverso i social media. L’ex calciatore ha dimostrato di essere molto attento alla sua salute, prendendo le giuste precauzioni e seguendo le indicazioni mediche. La sua esperienza serve da monito sull’importanza di ascoltare il proprio corpo e di non trascurare i segnali di malessere.