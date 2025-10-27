Vittorio Feltri aggredito in pieno giorno: il racconto sconvolgente del direttore e la sua risposta da applausi ai due aggressori





Il signor Vittorio Feltri, noto giornalista di 82 anni, è stato vittima di un’aggressione in pieno giorno a Milano da parte di due individui armati di spray al peperoncino. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. Sebbene l’episodio si sia verificato alcune settimane fa, il signor Feltri ha scelto di renderlo pubblico solo domenica 26 ottobre, durante una diretta televisiva su Rete 4.





Recentemente Vittorio Feltri è stato aggredito da due immigrati che hanno provato a spruzzargli in faccia sostanze urticanti ma lui si è difeso!#Fuoridalcoro pic.twitter.com/HuP7XVIifs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) October 26, 2025

Il fondatore di Libero ed editorialista del Giornale, Vittorio Feltri, ha recentemente condiviso un’esperienza personale di aggressione durante la sua partecipazione all’ultima puntata del programma “Fuori dal Coro”, condotto da Mario Giordano su Rete 4.

La rivelazione di Feltri ha colto di sorpresa sia il pubblico in studio che i telespettatori, lasciando anche il conduttore visibilmente scosso.

Con un tono di voce che alternava rabbia e sconcerto, Feltri ha descritto l’episodio: “Sono stato vittima di un’aggressione circa 20 o 30 giorni fa. Uscendo di casa, dove sono fortunatamente protetto da una scorta, mi sono trovato di fronte a due individui dall’aspetto sospetto. Uno di loro ha tentato di spruzzarmi in faccia un liquido.”

Con il suo consueto stile diretto e privo di enfasi, ha narrato l’accaduto, sottolineando che “un simile episodio non dovrebbe mai verificarsi in pieno giorno”, considerando che l’aggressione è avvenuta intorno alle 10:30 del mattino.

“Un pugno potente…”, Feltri salvato dai carabinieri

“Considerato il mio carattere deciso, ho reagito con un pugno potente, sferrato con la mano sinistra, poiché la destra era impegnata a reggere il bastone. Il colpo ha colpito l’aggressore in pieno, facendolo barcollare. Nel frattempo, sono riuscito a raggiungere la mia auto e sono stato prontamente soccorso dai carabinieri.”

Feltri ha poi rivolto una domanda al pubblico in studio e a casa: “Vi sembra ragionevole che tali episodi si verifichino in pieno giorno?”



