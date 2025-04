Vittorio Sgarbi, in Tv un omaggio dopo il ricovero: “Il mio spettacolo”, l’annuncio via social

Lunedì 21 aprile, il canale televisivo La 7 trasmetterà un omaggio a Vittorio Sgarbi, il noto critico d’arte, che ha recentemente affrontato un ricovero per depressione e problemi alimentari. L’annuncio è stato fatto dallo stesso Sgarbi tramite il suo profilo Instagram, dove ha condiviso che si tratta di uno spettacolo registrato nel 2024, in cui esplorerà le vite e le opere di due figure iconiche della cultura italiana: Caravaggio e Pasolini. La messa in onda è prevista in seconda serata.





Nel video trailer pubblicato sui social, Sgarbi afferma: “Ho immaginato di raccontare il rapporto tra Caravaggio e Pasolini.” Questo progetto ha visto Sgarbi esibirsi in vari teatri italiani dal 2022 al 2024, tra cui il Teatro Puccini di Firenze, il Teatro di Varese, il Teatro Manzoni di Milano e il Teatro Piermarini di Macerata.

Secondo quanto riportato nella locandina dell’evento, Sgarbi guiderà il pubblico attraverso le vite e le opere rivoluzionarie di Caravaggio e Pasolini. “Trascendendo immagini, testi e suoni, Sgarbi porterà alla luce quanto di più necessario ci è stato donato dalle rivoluzionarie attività di questi due maestri, i quali, nonostante abbiano vissuto a circa quattrocento anni di distanza l’uno dall’altro, lottarono contro analoghi ostracismi, pagando il caro prezzo della vita in cambio della propria libertà intellettuale,” si legge nel materiale promozionale.

Negli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Sgarbi, sua figlia Evelina ha fornito informazioni rassicuranti. Durante un’intervista a La Volta Buona con Caterina Balivo, ha dichiarato: “Ho qualcuno che mi dà notizie, vengo informata, è stabile e lo nutrono artificialmente. Arriverà un momento in cui verrà dimesso e sarà un problema che si presenterà di nuovo; la testa va curata tempestivamente.” In precedenza, Evelina aveva suggerito che suo padre avrebbe dovuto essere trasferito in una struttura specializzata per disturbi psichiatrici.

Il ritorno di Sgarbi in TV rappresenta un momento significativo non solo per lui, ma anche per il pubblico che lo ha sempre seguito. La sua capacità di affrontare temi complessi attraverso l’arte e la cultura ha reso il suo lavoro particolarmente apprezzato. Con questo spettacolo, Sgarbi intende non solo rendere omaggio a due grandi artisti, ma anche riflettere sul proprio percorso e sulle sfide personali che ha affrontato recentemente.

L’attenzione mediatica verso la salute mentale è aumentata negli ultimi anni, e il caso di Sgarbi non fa eccezione. La sua esperienza serve come promemoria dell’importanza di affrontare le difficoltà emotive e cercare aiuto quando necessario. La sua storia ha il potenziale di ispirare altri a parlare delle proprie sfide e a cercare supporto.