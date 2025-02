Yulia Bruschi si difende dalle critiche: “Non ce l’ho con Lorenzo, ma…”

Dopo le critiche ricevute per un commento su Lorenzo e Giglio, Yulia Bruschi chiarisce la sua posizione sui social e spiega cosa intendeva dire.

Dopo essere stata al centro delle discussioni in Grande Fratello, Yulia Bruschi ha deciso di chiarire le sue parole e rispondere alle critiche ricevute. La toscana, che non è più una concorrente del reality, ha espresso il suo dispiacere dopo che le sue parole su Giglio e Lorenzo sono state fraintese, causando un’ondata di commenti negativi sui social.





Nel corso della puntata andata in onda il 3 febbraio, durante le nomination, Helena aveva parlato di Giglio, accusandolo di nascondersi dietro Lorenzo per paura o strategia. Chiamata in causa da Alfonso Signorini, Yulia aveva dato ragione alla sua collega, sostenendo che Giglio dovrebbe prendere più posizione nei confronti di Lorenzo, ma senza voler sminuire nessuno. Tuttavia, le sue parole sono state fraintese, alimentando critiche intense nei suoi confronti.

“Partiamo dal presupposto, come ho detto prima in puntata, io non ce l’ho con Lorenzo, gli voglio bene e so che tiene molto a Giglio,” ha chiarito Yulia sui social, cercando di spiegare che non intendeva dire nulla di negativo nei confronti di Lorenzo. “Il mio ‘aprire gli occhi’ era rivolto alla situazione in casa, non a Lorenzo,” ha aggiunto, spiegando che a suo parere, in una vera amicizia, bisogna essere sinceri e pronti a mettersi in discussione.

Yulia ha poi ribadito il suo sostegno a Giglio: “Lo proteggerò sempre. Non voglio che si dica il contrario,” ha dichiarato, concludendo che le sue parole erano destinate a stimolare la sincerità, non a sminuire o criticare nessuno. La polemica sembra essersi placata con la sua dichiarazione, anche se Yulia ha anticipato che avrà modo di chiarire ulteriormente durante la prossima puntata.

Con queste parole, Yulia Bruschi ha cercato di fare chiarezza, sperando che il suo messaggio fosse stato finalmente compreso. La situazione si è risolta, ma la vicenda ha suscitato un grande dibattito tra i telespettatori, con tanti che hanno espresso il loro supporto alla ex concorrente del Grande Fratello.