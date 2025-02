Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma

L’ex allenatore di Roma e Lazio, Zdenek Zeman, è stato ricoverato giovedì 27 febbraio all’Ospedale Gemelli di Roma. Attualmente, si trova in terapia intensiva neurologica, dove sta ricevendo cure e sottoponendosi a una serie di esami diagnostici. La situazione del tecnico, noto per il suo stile di gioco offensivo e per la sua carriera nel calcio italiano, ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.





Zeman aveva già affrontato problemi di salute in passato, avendo lasciato la panchina del Pescara a causa di complicazioni legate al cuore. Lo scorso ottobre, l’allenatore era stato colpito da un attacco ischemico, un episodio che aveva già sollevato allerta sulla sua condizione fisica. La notizia del suo ricovero ha immediatamente attirato l’attenzione dei media sportivi e dei fan, che si sono uniti in preghiera e sostegno per il tecnico.

La terapia intensiva neurologica, dove Zeman è attualmente ricoverato, è un’unità specializzata che offre assistenza a pazienti con gravi condizioni neurologiche. Gli esami a cui è sottoposto sono fondamentali per valutare la gravità della sua situazione e per stabilire un piano di trattamento adeguato. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla sua condizione attuale, ma i medici stanno monitorando attentamente il suo stato di salute.