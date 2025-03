Zeudi Di Palma, concorrente del Grande Fratello, è al centro di polemiche per i commenti controversi delle sue fan, le Zelena, che hanno suscitato indignazione

Zeudi Di Palma, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha raggiunto la finale, supportata da un fandom appassionato. La sua nomination come terza finalista ha sorpreso molti, ma non i suoi sostenitori, che hanno contribuito alla sua ascesa, in particolare grazie alla sua amicizia con Helena. Tuttavia, il legame tra le due è stato messo a dura prova da un triangolo amoroso con Javier, portando le fan di Zeudi, conosciute come le Zelena, a schierarsi esclusivamente a favore dell’ex Miss Italia.





Dietro l’entusiasmo dei fan di Zeudi, si cela un aspetto controverso: il suo fandom è stato accusato di comportamenti tossici. Negli ultimi giorni, le Zelena sono state al centro di polemiche a causa di commenti inappropriati lasciati sotto una foto della concorrente, che la ritrae sdraiata in giardino. I commenti, considerati esagerati e di cattivo gusto, hanno attirato l’attenzione per il loro contenuto sessista e offensivo.

Le affermazioni fatte dai fan di Zeudi hanno scatenato un’ondata di indignazione, poiché se fossero state pronunciate da un uomo nei confronti di una donna, avrebbero probabilmente suscitato proteste da parte di movimenti femministi e difensori dei diritti delle donne. La difesa di Zeudi da parte delle sue sostenitrici ha assunto toni che molti considerano eccessivi, specialmente alla luce delle frasi ritenute inopportune.

Zeudi ha sempre affermato di identificarsi come bisessuale, un aspetto che l’ha portata a diventare un’icona per molti nella comunità LGBT+. Sebbene il supporto per le persone LGBT+ sia fondamentale, i commenti recenti hanno creato una vera e propria tempesta. Alcuni utenti hanno sottolineato la gravità delle affermazioni fatte dalle fan, definendole “imbarazzanti” e “disturbanti”.

Un post su un account di X ha evidenziato la situazione, affermando: “Le fan di Zeudi hanno un’ossessione malata che, tra l’altro, la sessualizza in modo imbarazzante. Zeudi sarà pure in finale, ma ad avercela portata è un fandom tossico e disturbante. ESATTAMENTE DI COSA DOVREBBE ANDAR FIERA UNA VOLTA FUORI?”. Questo commento ha riassunto il malcontento di molti nei confronti delle reazioni delle Zelena.

Inoltre, alcuni commenti hanno messo in evidenza l’ipocrisia del comportamento delle fan, con affermazioni come: “Sto immaginando questi commenti da parte di uomini, che sarebbero stati additati come ‘maiali’ o ‘pervertiti’ o ‘falliti’”. Queste osservazioni hanno sollevato interrogativi sulla parità di trattamento e sull’applicazione dei principi di rispetto e dignità, indipendentemente dal genere.

La situazione ha portato a una riflessione sul ruolo dei fandom nei reality show e su come il supporto possa a volte trasformarsi in comportamenti tossici. Alcuni commenti hanno espresso preoccupazione per il fatto che le donne possano giustificare comportamenti che, se attribuiti a uomini, sarebbero stati condannati. “E hanno anche il coraggio di definirsi femministe… Se fossero stati uomini a scrivere robe del genere avrebbero gridato alla misoginia. Ma siccome sono donne (e lo dico da donna) a scrivere queste cagate va tutto bene, no? SCHIFO, RIBREZZO, VOLTASTOMACO”, ha commentato un utente.