“Zitto, arriva”: Eva Grimaldi e Mattia pizzicati a parlare male di Zeudi al Grande Fratello

Eva Grimaldi e Mattia Fumagalli beccati a sparlare di Zeudi Di Palma, scatenando una bufera sui social e il disappunto dei fan del reality.





Una nuova polemica scuote la Casa del Grande Fratello e coinvolge Eva Grimaldi, una delle concorrenti in nomination questa settimana. Eva è stata sorpreso in giardino mentre parlava a bassa voce con Mattia Fumagalli, cercando di non farsi sentire. I due stavano discutendo del triangolo amoroso che sta infiammando la Casa, con Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes al centro delle conversazioni. Dopo che Iago Garcia ha nominato Eva, facendo sorpreso il pubblico, i fan sono tornati a concentrarsi su di lei, alimentando ulteriori discussioni.

Nel frattempo, un video è diventato virale sui social, in cui si vede Eva parlare male di Zeudi mentre Mattia l’ascolta. Quando Zeudi appare in giardino e si avvicina, Eva fa un gesto con la mano, chiedendo a Mattia di chiudere la conversazione. In quel momento, Mattia cambia argomento e chiede a Eva cosa avesse mangiato la sera precedente, facendo finta di niente, ma il gesto non è passato inosservato ai fan di Zeudi.

“Stavano parlando di Zeudi (Eva ne stava parlando male) e quando è arrivata in giardino e si è avvicinata a loro, Eva ha fatto segno a Mattia di chiudere il discorso”, ha commentato un utente su X. Molti hanno criticato il comportamento di Eva, etichettandolo come “imbarazzante” e inaccettabile, mentre altri hanno difeso Zeudi, sottolineando che molti dei comportamenti discutibili in Casa non sono stati solo suoi. “Eva ha veramente stancato. Ma questa volta esce”, scrive un fan sui social.

La polemica è aumentata quando anche Stefania Orlando aveva criticato Zeudi, accusandola di aver causato sofferenza a Helena quando si era avvicinata a Javier. Ma la stessa Orlando ha poi ricordato a Zeudi che era stata lei, per prima, a mettere in difficoltà Helena. La situazione è ancora in evoluzione, e i fan si chiedono quale sarà l’esito di questo ennesimo confronto nella Casa del Grande Fratello.