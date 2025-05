Zverev si sfoga a Roma: “Così non si può giocare, cosa stiamo facendo? Sono stanco di questa m…”

Alexander Zverev si sfoga duramente contro le palline lente agli Internazionali d’Italia, denunciando condizioni di gioco frustranti e trovando un rimedio per contrastarle. Durante il match contro Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia 2025, Alexander Zverev ha perso la pazienza a causa delle palline da tennis troppo lente, che hanno influito negativamente sulle sue prestazioni.





Nel secondo set, al cambio campo dopo il terzo game, il tennista tedesco ha manifestato tutta la sua frustrazione con un plateale sfogo: “Sono stanco di questa m…a! È impossibile giocare così, cosa stiamo facendo?” ha urlato passando davanti all’arbitro, attirando l’attenzione e ricevendo un richiamo per il linguaggio usato.

Il nervosismo di Zverev è stato evidente, soprattutto perché la partita ha preso una piega sfavorevole con Musetti capace di ribaltare il set e vincerlo al tie-break (7-6). Il tedesco, visibilmente irritato, ha anche gesticolato verso gli ufficiali di gara, rischiando una sanzione. “Giocavo con queste palle così lente quando avevo 8 anni”, ha aggiunto, sottolineando come fosse frustrante non riuscire a esprimersi al meglio con un materiale che definisce inadatto.

Zverev non è nuovo a queste critiche: già nei giorni precedenti aveva evidenziato come le palline utilizzate a Roma fossero molto più lente rispetto a quelle di altri tornei sul rosso come Montecarlo, Madrid e Monaco. “Non è la stessa palla, possono dire quello che vogliono”, aveva detto, spiegando di aver dovuto modificare l’incordatura della racchetta per compensare la minore velocità delle palline e riuscire a generare più potenza nei colpi.

Questa situazione ha alimentato un dibattito tra i giocatori sul campo e le condizioni di gioco al Foro Italico, con Zverev che si è schierato tra i più critici. La sua protesta mette in luce un problema che incide non solo sul rendimento degli atleti ma anche sull’esperienza complessiva del torneo.

In conclusione, il tedesco ha lasciato il campo sconfitto, mentre Musetti ha proseguito verso la semifinale contro Alcaraz. La questione delle palline lente resta un tema caldo, con Zverev deciso a far sentire la sua voce per migliorare le condizioni di gioco in futuro.

