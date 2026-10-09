13enne trovato nel tubo di uno scivolo a Miami: la maglia si sarebbe impigliata e lo avrebbe strangolato





13enne trovato nel tubo di uno scivolo a Miami: un pomeriggio al parco si è trasformato in tragedia per un ragazzo del quartiere, che secondo le prime ricostruzioni sarebbe rimasto intrappolato all’interno del tubo di una giostra per bambini dopo che la sua maglietta si sarebbe impigliata in una vite sporgente. Il giovane, uscito di casa al mattino con monopattino e zaino saltando la scuola, è stato ritrovato ore dopo da un uomo che si era recato al parco con i propri figli.





13enne trovato nel tubo di uno scivolo a Miami: prime ricostruzioni

La scoperta è avvenuta quando il testimone ha visto il corpo del ragazzo bloccato all’interno del tubo dello scivolo e ha tentato immediatamente di liberarlo. “Aveva il braccio dentro la maglietta e il colletto stretto intorno al collo”, ha raccontato l’uomo che ha fatto la scoperta e ha chiamato i soccorsi. I paramedici intervenuti hanno trasportato il 13enne d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva; nonostante i tentativi dei medici, il ragazzo è stato dichiarato cerebralmente morto il 1 ottobre.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Scivolo (gioco).

Le prime indicazioni fornite dalle autorità localmente parlano di una maglietta che si sarebbe impigliata in una vite leggermente sporgente all’interno del tubo dello scivolo, provocando probabilmente un soffocamento. Testimoni hanno riferito che, al momento del ritrovamento, il colletto della maglietta era stretto intorno al collo del ragazzo. Non è stato possibile stabilire con precisione per quanto tempo il giovane sia rimasto intrappolato prima di essere visto.

Leggi anche: Ho trovato il segreto nascosto nella capanna che mia sorella derideva a Miami

Secondo il racconto dei genitori citato nelle prime ricostruzioni, il ragazzo quel giorno aveva lasciato la casa come al solito con zaino e monopattino ma non si era recato a scuola; invece si sarebbe diretto al parco giochi del quartiere. Non risultano, al momento, segnalazioni che altri bambini o adulti lo avessero notato nella struttura nelle ore precedenti il ritrovamento.

Indagine non penale e rilievi sul parco giochi

Le autorità locali hanno aperto accertamenti definiti «non penali», orientati a verificare cause e responsabilità di natura tecnica o amministrativa piuttosto che a innescare un’indagine criminale. Gli accertamenti prevedono la raccolta di testimonianze, verifiche sulla manutenzione delle attrezzature e sopralluoghi tecnici per accertare lo stato della giostra e l’eventuale presenza di viti o componenti sporgenti.

Dopo l’incidente il parco giochi è stato temporaneamente chiuso per consentire le verifiche. A seguito dell’ispezione la gestione ha riaperto l’area gioco, mantenendo però lo scivolo in funzione; non è stato reso noto se durante i controlli siano state riscontrate anomalie o se siano state effettuate modifiche tecniche. Le autorità hanno dichiarato: “Stiamo lavorando con impegno per raccogliere tutti gli elementi e dare una risposta definitiva alla famiglia”.

Gli inquirenti dovranno chiarire diversi punti ancora aperti: la durata dell’intrappolamento, la condizione della struttura prima dell’incidente, e la sequenza esatta degli eventi che hanno condotto al drammatico esito. Le verifiche incroceranno le dichiarazioni dei testimoni con i rilievi tecnici sulla giostra e con i referti medici relativi al ricovero del ragazzo in terapia intensiva.

Il testimone che ha trovato il ragazzo è una delle figure centrali nelle prime fasi dell’accertamento. Ha raccontato di aver provato a liberarlo sul posto prima dell’arrivo dei soccorsi, ma che il giovane aveva già perso conoscenza. Non è stato specificato quanto tempo sia passato tra il possibile incidente e la scoperta: una variabile che le autorità considerano cruciale per la ricostruzione della dinamica.

La vicenda ha suscitato sgomento nella comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrezzature per bambini nei parchi pubblici. Familiari e vicini attendono ora risposte più dettagliate dalle verifiche in corso. Le autorità hanno assicurato che continueranno a informare la famiglia e la comunità sugli esiti dell’indagine non penale e sugli eventuali provvedimenti che dovessero emergere dalle ispezioni tecniche.

In assenza di elementi diversi da quelli finora resi pubblici, quanto accaduto resta al centro di verifiche tecniche e amministrative volte a stabilire responsabilità e cause, con l’obiettivo di chiarire se si sia trattato di un incidente causato da un difetto strutturale, da un problema di manutenzione o da una tragica concatenazione di eventi. Nel frattempo la comunità si stringe attorno alla famiglia del 13enne, in attesa di maggiori dettagli e di certezze sulle circostanze del drammatico episodio.

Visualizzazioni: 1



