22enne sperona la Polizia Municipale per evitare la multa e denuncia falsamente il furto della sua auto





Un giovane di 22 anni originario di Arzano è stato arrestato dopo aver investito un agente della Polizia Municipale nel tentativo di evitare una multa. L’incidente è avvenuto l’8 gennaio, quando il ragazzo, alla guida di un’Audi, ha visto una pattuglia della polizia e ha deciso di fuggire. L’auto, che si è rivelata essere di proprietà di un autonoleggio, è stata rintracciata grazie alle telecamere di sorveglianza.





Il pomeriggio dell’8 gennaio, intorno alle 16, il giovane stava percorrendo piazza Bovio quando gli agenti della Polizia Locale hanno notato che stava utilizzando il cellulare mentre guidava. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt, ma il ragazzo ha reagito accelerando bruscamente verso via Medina, dando inizio a un inseguimento tra le strade del centro di Napoli. Durante la fuga, ha speronato volontariamente uno degli agenti, facendolo cadere, e si è poi allontanato in direzione di via Cristoforo Colombo. L’agente colpito è stato prontamente soccorso.

Le indagini condotte dal Gruppo Intervento Territoriale (GIT) hanno portato a identificare il veicolo coinvolto nell’incidente. Attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno localizzato l’Audi in un parcheggio del porto, dove è stata sequestrata. Tuttavia, il giorno seguente, il 22enne ha cercato di costruirsi un alibi presentandosi alla Tenenza dei Carabinieri di Arzano per denunciare il furto dell’auto. La sinergia tra la Polizia Municipale di Napoli e quella di Arzano ha consentito di fermarlo proprio mentre stava formalizzando la denuncia.

Oltre ai reati legati alla fuga e alla falsa denuncia, il giovane dovrà rispondere anche di numerose violazioni al Codice della Strada, commesse durante l’inseguimento. Le forze dell’ordine hanno provveduto al ritiro della patente di guida del 22enne. Attualmente, sono in corso indagini per identificare i tre passeggeri che si trovavano con lui nell’auto al momento dell’incidente. Per loro potrebbe configurarsi l’accusa di favoreggiamento.

La reazione delle autorità è stata immediata e ha messo in luce la gravità della situazione. Gli agenti hanno espresso preoccupazione per il comportamento irresponsabile del giovane, che ha messo in pericolo la vita di un pubblico ufficiale e della comunità. Questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di rispettare le norme di comportamento alla guida, in particolare l’uso del telefono cellulare mentre si è al volante.

Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente e per raccogliere eventuali ulteriori prove. La comunità di Arzano e Napoli segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, che ha suscitato un forte dibattito sull’uso del cellulare alla guida e sulla sicurezza stradale in generale. Le autorità invitano tutti i cittadini a rispettare le regole della strada e a segnalare comportamenti pericolosi.

La Polizia Municipale ha ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, sottolineando che episodi come quello accaduto sono inaccettabili e devono essere affrontati con fermezza. La collaborazione tra le diverse forze dell’ordine si è dimostrata efficace nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel perseguire chi infrange la legge.



