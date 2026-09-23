25enne trovata morta e mutilata: il corpo scoperto nell’auto dell’ex fidanzato





Un tragico femminicidio ha scosso la comunità di Nizza, in Francia, dove Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni, è stata scoperta mutilata all’interno del bagagliaio di un’auto. Il ritrovamento del corpo è avvenuto lunedì 21 settembre, dopo un controllo doganale nella zona di Brignoles. La giovane, originaria di San Paolo, era scomparsa da diversi giorni, e la polizia ha arrestato il suo ex fidanzato, un algerino di 29 anni, con l’accusa di omicidio.





La relazione tra Larissa e l’uomo, identificato come Mathieu, era terminata a causa di un episodio di violenza che aveva portato il sospettato in carcere. Le amiche di Larissa hanno raccontato ai media brasiliani che, dopo la sua scarcerazione, l’uomo aveva cercato di riavvicinarsi alla giovane, generando in lei paura e ansia. Le loro dichiarazioni saranno oggetto di verifica da parte delle autorità, che stanno indagando sulle circostanze della morte e sui giorni precedenti all’omicidio.

Il compagno di Larissa ha lanciato l’allerta per la sua scomparsa, dopo aver notato un uomo uscire dall’abitazione della ragazza con alcune borse. Quando è entrato nell’appartamento, ha trovato tutto in ordine, ma la preoccupazione per la mancanza di notizie da parte di Larissa era palpabile. Gli investigatori stanno ora esaminando il suo appartamento in rue Lenval a Nizza per raccogliere ulteriori prove.

La famiglia di Larissa sta affrontando il difficile compito di organizzare il rimpatrio della salma in Brasile. I parenti hanno avviato una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie. La madre della giovane, Liliane Brito Nogueira, ha espresso il desiderio di vedere il volto dell’assassino: “Pubblicate la foto di questo assassino”, ha dichiarato, chiedendo giustizia per la figlia.

Larissa lavorava come modella e aveva interrotto la sua relazione con Mathieu dopo aver scoperto i suoi presunti legami con la criminalità organizzata nella zona di Nizza. La madre ha raccontato che la figlia cercava di allontanarsi da lui e che si sentiva in pericolo. L’ultimo messaggio che Larissa ha inviato alla madre risale a domenica scorsa, quando ha avvisato che Mathieu si trovava a casa sua. Dopo quel messaggio, Larissa ha smesso di rispondere.

Preoccupata, la madre ha contattato Mathieu, il quale le ha detto che Larissa stava dormendo. Quando la madre ha avvertito che avrebbe chiamato la polizia, lui ha bloccato il suo numero. Questo comportamento ha sollevato ulteriori sospetti sulla sua coinvolgimento nella scomparsa di Larissa.

Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti stanno cercando di fare luce sugli ultimi giorni di vita della giovane. Il corpo di Larissa è stato trovato in condizioni tali da renderla quasi irriconoscibile, coperto da teli di plastica e vestiti nel bagagliaio dell’auto del suo ex fidanzato. Le autorità stanno cercando di stabilire il momento esatto della morte e le circostanze che hanno portato a questo atroce delitto.

La notizia della morte di Larissa Brito ha suscitato un’ondata di shock e indignazione in Brasile e in tutto il mondo, con le persone che chiedono giustizia per la giovane modella. La famiglia e gli amici stanno cercando di mantenere viva la memoria di Larissa, mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su questa tragica vicenda.

Il femminicidio di Larissa è un drammatico promemoria della violenza di genere che continua a colpire molte donne in tutto il mondo. Le autorità sono sotto pressione per garantire che venga fatta giustizia e che il responsabile di questo crimine atroce venga punito severamente. La comunità di Nizza e quella di San Paolo si uniscono nel dolore e nella richiesta di giustizia per la giovane vita spezzata.

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