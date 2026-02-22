3 motivi per cui stare con gli animali domestici può renderti più felice e più sano





Gli americani amano gli animali domestici: ne possiedono milioni e spendono miliardi per loro. Ma non è solo una questione di tenerezza. La scienza suggerisce che gli animali da compagnia possono davvero migliorare il nostro benessere fisico e mentale.





Nel 2019, ricercatori dell’Università di Liverpool e dell’Università della Pennsylvania hanno spiegato perché il legame con gli animali può avere effetti così positivi.

Ecco tre motivi principali.

1️⃣ L’ipotesi della biofilia: siamo programmati per amare la natura

Secondo la cosiddetta ipotesi della biofilia, gli esseri umani sono geneticamente predisposti a sentirsi attratti dalla natura.

Gli animali domestici rappresentano un collegamento diretto con il mondo naturale. Non solo perché sono animali, ma anche perché ci spingono a entrare in contatto con l’ambiente esterno — per esempio quando portiamo il cane a fare una passeggiata.

La relazione con gli animali è diversa da quella con le persone. Offre:

Compagnia senza giudizio

Connessione emotiva semplice e diretta

Un senso di calma e presenza

Questa connessione naturale può aumentare il senso di benessere e ridurre la solitudine.

2️⃣ L’ipotesi del supporto sociale: gli animali favoriscono le relazioni

Gli animali domestici possono migliorare la salute anche perché facilitano le interazioni sociali.

Esempi concreti:

Parlare con sconosciuti al parco per cani

Incontrare vicini durante le passeggiate

Avviare conversazioni grazie al proprio animale

Uno studio del 2005 pubblicato su Social Science & Medicine ha rilevato che i proprietari di animali:

Percepiscono i vicini come più amichevoli

Sono più coinvolti nella comunità

Hanno più contatti sociali

Gli animali possono quindi ridurre l’isolamento e rafforzare il senso di appartenenza.

3️⃣ Benefici fisici: meno stress e più salute

Stare con un animale domestico può influire direttamente sul corpo.

🧠 Riduzione dello stress

La compagnia animale:

Stimola la produzione di ossitocina (ormone del legame)

(ormone del legame) Riduce il cortisolo (ormone dello stress)

Questo aiuta a calmare il sistema nervoso.

🏃 Più attività fisica

Chi possiede un cane tende a:

Camminare di più

Essere più attivo

Avere una migliore salute cardiovascolare

L’attività fisica migliora sia il corpo che il cervello.

Alcuni studi suggeriscono persino che i cani possano contribuire alla salute umana da migliaia di anni, favorendo movimento e cooperazione.

In conclusione

Gli animali domestici possono renderci più felici e più sani perché:

Ci connettono alla natura

Favoriscono le relazioni sociali

Riduccono lo stress

Aumentano l’attività fisica

Non si tratta solo di affetto o compagnia: il legame con gli animali ha basi biologiche e psicologiche reali.

In fondo, qualche carezza in cambio di tutti questi benefici sembra davvero un buon affare. 🐾



